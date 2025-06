Omicidio di Marino Tatoli a Bisceglie, trovato morto carbonizzato in una roulotte: arrestato un 40enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Svolta nelle indagini sulla morte di Marino Tatoli, trovato cadavere all’interno di una roulotte distrutta da un incendio nella serata del 22 maggio scorso a Bisceglie, in Puglia. Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Secondo gli inquirenti Tatoli sarebbe stato aggredito e ucciso.

Omicidio di Marino Tatoli a Bisceglie, arrestato 40enne

Nelle prime ore di martedì 10 giugno i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni per l’omicidio di Marino Tatoli, avvenuto a Bisceglie (BT) il 22 maggio 2025. Lo riferisce Ansa.

La misura cautelare eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Barletta- Andria- Trani è stata disposta dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’omicidio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani

Morto carbonizzato in una roulotte

Marino Tatoli, 50 anni, era stato trovato morto carbonizzato all’interno di una roulotte distrutta dalle fiamme nella serata del 22 maggio scorso a Bisceglie.

Il mezzo era fermo in un autoparco in via Copenaghen, dove la vittima lavorava come custode.

Le prime indagini svolte dai carabinieri sulla natura dell’incendio hanno portato gli inquirenti sulla pista dell’omicidio.

Le indagini

Gli esami autoptici sul corpo della vittima, disposti dalla procura di Trani e previsti la scorsa settimana, sono stati rinviati per consentire altri accertamenti investigativi.

Elementi che hanno portato poi all’accusa di omicidio nei confronti dell’uomo fermato dai carabinieri.

Secondo quanto emerso Tatoli sarebbe stato vittima di una violenta aggressione, la roulotte poi data alle fiamme.

Non sono ancora noti i contorni di quanto accaduto e il movente del delitto.