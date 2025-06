Villa Pamphili, truffa di Kaufmann al proprietario di casa di Roma: via con Anastasia e Andromeda senza pagare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emergono nuovi dettagli sulla permanenza a Roma di Francis Kaufmann, attualmente detenuto in Grecia con l’accusa di duplice omicidio aggravato di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili. Il proprietario dell’appartamento a Campo de’ Fiori dove i tre hanno vissuto ad aprile ha riferito di aver ricevuto solo un acconto e non il saldo dell’intero pagamento.

Il racconto su Kaufmann e la casa a Campo de’ Fiori

Gli inquirenti che indagano sulla morte di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate senza vita a Villa Pamphili lo scorso 7 giugno, hanno rintracciato il proprietario dell’appartamento a Campo de’ Fiori dove Francis Kaufmann ha vissuto con la 28enne russa e la bimba nel mese di aprile.

Stando a quanto riferito, come riportato da Open, i tre avrebbero lasciato solo un acconto ma non avrebbero saldato la cifra prevista per l’intero soggiorno.

ANSA

Il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Anastasia Trofimova e, a breve distanza, quello della figlia di 11 mesi Andromeda, a Villa Pamphili a Roma.

Le ricerche nel Tevere sul caso Villa Pamphili

Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, sono anche alla ricerca degli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda.

A tal scopo sono state avviate ricerche nel fiume Tevere con l’ausilio di sommozzatori che hanno iniziato a scandagliare in particolar modo la zona attorno a Ponte Garibaldi. Proprio lì, infatti, Francis Kaufmann era stato visto l’ultima volta attorno al 10 giugno con un trolley, che però il giorno successivo, quando si è imbarcato sull’aereo diretto a Skiathos, non aveva più con sé. Le verifiche riguardano anche le banchine del fiume.

Si attendono, intanto, i risultati degli esami istologici dopo l’autopsia eseguita sul cadavere di Anastasia Trofimova, che saranno utili a chiarire le cause del suo decesso. Tra le ipotesi c’è anche quella della morte per soffocamento.

L’interrogatorio di Francis Kaufmann

Francis Kaufmann è stato interrogato per 30 minuti in collegamento video con i magistrati italiani dal Tribunale di Larissa, in Grecia.

“Sono innocente“, ha ribadito ai pm italiani l’uomo, che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Kaufmann ha anche ribadito di voler parlare “prima con il mio avvocato e con il consolato americano”.