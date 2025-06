Villa Pamphili, la videochiamata della madre di Anastasia con Kaufmann e l'ultimo messaggio della figlia

La madre di Anastasia, la donna trovata morta a villa Pamphili a poca distanza dalla figlia, è intervenuta in videochiamata nella puntata di “Chi l’ha visto?” del 25 giugno 2025. Ha raccontato chi era la ragazza e soprattutto qual era il rapporto che aveva con Francis Kaufmann, l’uomo accusato di duplice omicidio.

La mamma di Anastasia sul rapporto con Kaufmann

La madre di Anastasia, Tatiana, ha raccontato che la figlia aveva conosciuto l’americano durante un periodo di vacanza a Malta tra agosto e settembre 2023. Era poi tornata a Mosca, ma lui ha continuato a chiamarla tutti i giorni chiedendole di tornare sull’isola.

Anastasia ha quindi deciso di lasciare il lavoro da manager che aveva a Mosca e partire per Malta. Poco dopo l’arrivo ha interrotto bruscamente i rapporti con la famiglia.

“Non abbiamo mai litigato – ha detto la madre – era lui, che con la sua influenza, non le permetteva di comunicare con nessuno. Ha perso i contatti con tutte le persone della Russia”.

Tatiana aveva persino fatto una denuncia di scomparsa. A un certo punto Anastasia le ha mandato un messaggio su Instagram presentandole la piccola appena nata.

“Eravamo sorpresi ma molto contenti perché avevamo scoperto che nostra figlia era viva, in salute e avevamo anche una nipote”, ha detto la madre di Anastasia.

Tatiana ha spiegato che la figlia le aveva detto di aver partorito in casa con l’aiuto di un’ostetrica pagata 200 euro. Da quel momento in poi, Anastasia si è fatta sentire con più regolarità sempre tramite Instagram dove aveva un profilo in cui si faceva chiamare Stella.

“Lui voleva andare in Italia e lei faceva quello che voleva lui“, ha aggiunto ancora la madre di Anastasia. “Chi l’ha visto” ha mostrato anche un video di Anastasia, inviato a Tatiana, in cui la donna diceva che stavano pensando di andare in Germania.

“Ricordo che papà ha dei parenti lì, per caso ci potrebbero ospitare un pochino? L’Europa costa cara”, aveva chiesto alla madre.

La videochiamata con Kaufmann

Tatiana ha detto di non aver avuto la minima idea che la figlia viveva a Roma come una senzatetto. Kaufmann ha anche fatto una videochiamata rassicurante alla donna.

“Lei parlava e lui le era accanto e teneva la bambina, a volte diceva delle cose e Anastasia traduceva per lui, ci chiedeva scusa per il fatto che non ci faceva vedere spesso la piccola”.

Poi Kaufmann le ha mostrato il passaporto, i soldi, delle carte di credito per spiegargli che non dovevano preoccuparsi perché avevano tutto il necessario.

Kaufmann e Anastasia hanno videochiamato Tatiana altre due volte, una il 28 maggio e una il 31 maggio.

L’email di Anastasia alla madre

Il 2 giugno Anastasia ha però inviato un’email alla madre da un indirizzo anonimo.

La donna ha scritto: “Sì, anche se qui ogni tanto litighiamo. Lui dice sempre che sta facendo tutto il possibile in questo momento”.

Tatiana ha raccontato che loro le avevano chiesto come avrebbero fatto con i documenti della figlia e Anastasia aveva risposto che se ne stava occupando Kaufmann. L’email è stato l’ultimo contatto con la donna.