Il sogno unito alla paura di non essere soli nell’universo è una costante che pervade la vita di ogni individuo. C’è chi pensa che l’essere umano sia l’unica forma di vita intelligente nell’universo, chi pensa l’opposto e addirittura chi ritiene che gli alieni siano già in mezzo a noi, celandosi in piena vista.

È il gioco delle parti, un teatrino di opinioni discordanti che raramente può avvalersi di prove concrete a supporto di questa o quella tesi. Se però all’interno del Parlamento USA c’è chi sostiene che non siamo soli, allora vale la pena approfondire la tematica. Perché una cosa sono le chiacchiere da bar, un’altra le dichiarazioni ufficiali dei governi.

Gola profonda al Parlamento USA: cosa ha detto sugli alieni

Nel mese di novembre 2024 il Comitato per la Supervisione e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha tenuto un’udienza intitolata “Fenomeni Anomali Non Identificati (UAP): Svelare la Verità”, presso il Rayburn House Office Building a Washington.

L’acronimo UAP è un’espressione introdotta da non molto tempo che comprende avvistamenti di oggetti o eventi inspiegabili nell’aria, sott’acqua, nello spazio o anche in movimento tra questi ambienti. In sostanza si tratta di una estensione del nome UFO (“Unidentified Flying Object”) che prende in esame esclusivamente gli oggetti volanti non identificati.

L’evento ha visto la testimonianza di personale militare statunitense che afferma che il governo americano nasconde da decenni prove di tecnologie avanzate e visitatori extraterrestri. Affermazioni che, possiamo scommetterci, daranno ossigeno alle più disparate teorie del complotto.

Sono stati presentati molti aneddoti riguardanti sfere volanti provenienti dall’oceano, oggetti a forma di disco e velivoli con caratteristiche di volo e strutturali che non hanno eguali nel nostro arsenale. Tutti particolari che indicherebbero (il condizionale è quanto mai d’obbligo) che li alieni ci farebbero visita abitualmente da molto tempo.

Ciò che rende questa udienza significativa sono i profili di alcuni dei relatori presenti, tra cui un ex ufficiale della intelligence statunitense, un ammiraglio della Marina in pensione e un ex amministratore associato della NASA.

Le teorie sugli alieni degli esponenti governativi statunitensi

Durante l’incontro in molti hanno sottolineato l’importanza della trasparenza, sostenendo di avere prove di fenomeni non comprensibili e meritevoli di indagine. Naturalmente secondo loro. Luis Elizondo, ex ufficiale di controspionaggio, ha affermato che la segretezza eccessiva ha danneggiato personale civile, militare e pubblico, impedendo di rivelare che “non siamo soli nel cosmo”.

L’ammiraglio in pensione Tim Gallaudet ha affermato che gli UAP potrebbero rappresentare “un’intelligenza superiore non umana” e che il pubblico ha diritto a conoscere queste informazioni.

Allo stesso tempo, l’ex amministratore associato della NASA Michael Gold ha sottolineato il ruolo della scienza per svelare il mistero degli UAP e la necessità di eliminare i segreti sull’argomento.

Se da un lato tali affermazioni risultano sorprendenti per via dei personaggi che le hanno proferite, dall’altro l’udienza non ha fornito alcun tipo di prova concreta a sostegno delle tesi. Secondo a quanto sempre detto dal governo USA, molti misteri sugli UFO restano classificati, in parte per proteggere le capacità di sorveglianza militare del Paese.