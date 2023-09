L’Universo rivela sempre delle sorprese inaspettate. Il tema della vita aliena è molto urgente, espresso anche durante un’udienza del Parlamento messicano sul tema degli UAP, fenomeni anomali non identificati. Quello che interessa particolarmente i Governi è la sicurezza dello spazio aereo, dato che determinati oggetti – di cui non si conosce la natura – mettono in pericolo i veivoli.

Sulla questione, si è espressa la Nasa pubblicando uno studio indipendente. Una ricerca iniziata nel 2022, ma che adesso ha portato alla luce dati interessanti per l’intera comunità scientifica.

Cos’è lo studio NASA sugli UAP e gli UFO e cosa riguarda

La NASA, l’agenzia spaziale americana, ha pubblicato un nuovo studio sugli UFO o, meglio, UAP. Si è concentrata sugli oggetti in volo di cui non si conosce la natura dal punto di vista scientifico.

I dati raccolti si sono rivelati importanti, ma sono insufficienti. Si punta quindi su quelli futuri (che andranno raccolti nel modo migliore) per avere sempre maggiori certezze su qualcosa che ancora almeno in parte sfugge alla comprensione umana.

Perché è importante capire cosa sono gli UFO sulla Terra

Lo studio degli UFO, anche se come abbiamo già detto sarebbe meglio chiamarli UAP, è di fondamentale importanza certamente per il progresso scientifico. Ma c’è un elemento ancora più urgente espresso durante l’udienza parlamentare che si è tenuta in Messico: la sicurezza dello spazio aereo, dei veivoli e soprattutto dei piloti che lo sorvolano.

Non a caso il Pentagono ha creato un nuovo ufficio governativo specializzato in analisi di avvistamenti UAP. Che si tratti di droni stranieri che vogliono portare avanti attività di spionaggio o alieni che vogliono comunicare, comunque c’è un elemento da studiare per capire come rispondere agli uni o agli altri.

Del team di ricerca fanno parte 16 esperti che hanno il compito di analizzare la questione da una prospettiva scientifica e creare una roadmap che dia dei parametri per analizzare i dati in maniera sistematica.

Per cosa sta la sigla UAP e perché non si parla più di UFO

La sigla UAP sta per fenomeni anomali non identificati, mentre UFO per oggetto volante non identificato. La prima sigla è più generica e include diverse possibilità. Anche se sono diversi gli ufologi convinti sulla veridicità di prove che attestano l’esistenza degli extraterrestri, gli scienziati tendono a rimanere più cauti e a fare riflessioni più ampie.