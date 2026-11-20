L’Italia entra nella rete internazionale di allerta terremoti di Google. Dal 19 novembre 2026 è attivo anche nel nostro Paese l’Android Earthquake Alerts System, il servizio integrato negli smartphone Android che permette di rilevare i movimenti sismici attraverso i sensori dei telefoni e inviare notifiche alle persone che si trovano nelle aree potenzialmente interessate. L’obiettivo è offrire qualche secondo di preavviso prima che arrivino le onde sismiche più intense, dando agli utenti la possibilità di mettersi al riparo.

Non serve l’installazione di applicazioni aggiuntive né la sottoscrizione di abbonamenti. Il sistema sfrutta una tecnologia già presente nella maggior parte degli smartphone compatibili, trasformando milioni di dispositivi in una rete distribuita di sensori per il rilevamento dei terremoti.

Come funziona il sistema di allerta terremoti di Android

Il funzionamento dell’allerta terremoti si basa sugli accelerometri integrati negli smartphone, componenti che normalmente servono a riconoscere i movimenti del dispositivo, per esempio quando si ruota lo schermo. Quando un telefono è fermo e rileva vibrazioni compatibili con quelle prodotte da un terremoto, può inviare ai server di Google un segnale anonimo insieme a una posizione approssimativa.

Il singolo smartphone non è sufficiente per confermare un evento sismico. La piattaforma confronta infatti le informazioni provenienti da numerosi dispositivi presenti nella stessa area. Se vengono riconosciuti schemi di movimento compatibilicon un terremoto, il sistema elabora una stima della posizione dell’evento e della sua magnitudo.

A quel punto può inviare una notifica agli smartphone Android che si trovano nelle zone interessate, sfruttando il fatto che le prime onde sismiche, chiamate onde P, viaggiano più velocemente di quelle successive, generalmente più distruttive. Il margine di preavviso dipende dalla distanza dall’epicentro e dalle caratteristiche del terremoto: non si tratta quindi di una previsione anticipata del sisma, ma di un sistema che reagisce quando il movimento è già iniziato.

Le tre tipologie di notifiche: attenzione, preparati e intervieni

Il sistema prevede tre livelli di allerta, differenziati in base all’intensità delle scosse attese e alle azioni che gli utenti dovrebbero intraprendere.

Attenzione: segnala un terremoto nelle vicinanze quando sono previste vibrazioni lievi. La notifica rispetta le impostazioni del volume e la modalità Non disturbare del telefono;

segnala un terremoto nelle vicinanze quando sono previste vibrazioni lievi. La notifica rispetta le impostazioni del volume e la modalità Non disturbare del telefono; Preparati: fornisce informazioni più dettagliate quando si prevedono scosse più forti, invitando l’utente a prepararsi e a cercare un luogo sicuro;

fornisce informazioni più dettagliate quando si prevedono scosse più forti, invitando l’utente a prepararsi e a cercare un luogo sicuro; Intervieni: è il livello più elevato e riguarda terremoti con scosse da moderate a intense. Compare a schermo intero, attiva un segnale acustico particolarmente forte e può superare la modalità Non disturbare, fornendo istruzioni immediate per proteggersi.

Google ha inoltre annunciato un aggiornamento di Allerta Preparati, che nei prossimi mesi dovrebbe includere una mappa dell’area interessata, la magnitudo stimata del terremoto e indicazioni sulle precauzioni da adottare. Sarà disponibile anche un pulsante per ricevere ulteriori aggiornamenti sull’evento.

Come attivare le notifiche terremoto sullo smartphone

Il servizio è attivo di default, ma è comunque possibile controllarne lo stato dalle impostazioni. Per verificare che sia operativa occorre:

aprire le Impostazioni dello smartphone; entrare nella sezione Sicurezza ed emergenza; selezionare Allerte terremoti; verificare che l’opzione sia attiva.

A seconda del modello e della versione di Android, il percorso potrebbe essere leggermente diverso. Per ricevere le notifiche è necessario disporre di una connessione Wi-Fi o dati mobili e mantenere attivi i servizi di localizzazione. La funzione può essere disattivata in qualsiasi momento. Il servizio non è disponibile, attraverso questa funzione integrata, sugli iPhone.

Quali sono i limiti del sistema e quanto è affidabile?

L’attivazione in Italia rappresenta un’importante novità per la prevenzione, ma è fondamentale conoscere anche i limiti della tecnologia. Il sistema non può prevedere un terremoto prima che si verifichi e non garantisce che ogni evento venga rilevato. Inoltre, la stima della magnitudo e dell’intensità delle scosse può presentare margini di errore.

Le notifiche riguardano terremoti con magnitudo stimata pari o superiore a 4,5. Il preavviso può essere di pochi secondi, ma in alcune circostanze l’avviso potrebbe arrivare mentre la scossa è già in corso o persino dopo il suo inizio.

È importante, inoltre, non confondere il servizio con i sistemi ufficiali di monitoraggio e gestione delle emergenze. L’Android Earthquake Alerts System è uno strumento aggiuntivo, che non sostituisce il lavoro dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, della Protezione civile e delle autorità competenti.

Google dichiara che, dal lancio nel 2021, il sistema ha distribuito oltre un miliardo di notifiche nel mondo. Con l’estensione all’Italia, anche gli utenti Android del nostro Paese possono beneficiare di una tecnologia pensata per guadagnare tempo prezioso in caso di terremoto.