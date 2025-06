I cybercriminali sono attentissimi a sfruttare ogni novità sia tecnologica che sociale per ideare nuove truffe. Dalle frodi con l’intelligenza artificiale a quelle che sfruttano loghi di marchi affermati, bisogna fare molta attenzione soprattutto online. Ovviamente non sono esenti dal poter essere sfruttati come “esca” anche i trend del momento, per esempio la popolarità crescente che stanno avendo le bambole Labubu.

Cosa sono le bambole Labubu

Le bambole Labubu sono degli eccentrici peluche da collezione disegnati dall’artista di Hong Kong Kasing Lung e venduti dai negozi Pop Mart in “blind box”, ovvero acquisti la scatola ma non sai quale versione della bambola otterrai.

Questi giocattoli hanno conquistato il pubblico mondiale. Gli acquirenti appunto non sanno quale bambola o quale disegno specifico riceveranno finché non aprono la confezione.

Da aprile 2024, complice le sponsorizzazioni da parte di celebrità, le bambole Labubu hanno ottenuto un notevole successo portando i prezzi di rivendita a oltre 3.000 dollari. In questo modo si è creato un terreno fertile per i truffatori, che sfruttano l’urgenza e l’eccitazione legate a questi giocattoli.

Come funziona la truffa delle bambole Labubu

Sfruttando il trend delle bambole Labubu, i cybercriminali stanno creando numerosi siti web contraffatti in più lingue che propongono di vendere i giocattoli, imitando il brand Labubu, offrendo sconti o “edizioni esclusive”.

Le vittime, convinte di acquistare una bambola Labubu a un prezzo scontato, inseriscono i dati della carta di credito o altre informazioni personali.

I cybercriminali, in questo modo, entrano in possesso delle chiavi d’accesso al conto e rubano soldi agli acquirenti delle false bambole.

Spesso, per convincere le potenziali vittime a fare subito l’acquisto sul sito, i truffatori mandano inviti urgenti all’azione per accaparrarsi gli esemplari più rari e gli ultimi pezzi in circolazione.

I fan delle bambole Labubu, temendo di perdere l’occasione, sono così più predisposti a comprare subito l’oggetto del desiderio, facendo meno attenzione ai dettagli che potrebbero fargli capire di essere approdato su un sito truffa.

Come difendersi dalla truffa delle bambole Labubu

Per evitare di cadere vittima della truffa delle bambole Labubu, o in generale del phishing, si ricorda che le bambole Labubu sono in vendita solo nei rivenditori verificati, come i canali ufficiali di Pop Mart.

Prima di fare l’acquisto è bene controllare attentamente l’URL del sito web per verificarne l’autenticità. Non agire d’impulso e prendere il tempo necessario per verificare la veridicità della comunicazione. Offerte a prezzi stracciati spesso nascondono delle truffe, verificare sempre la bontà dell’offerta paragonandola a offerte simili e cercando informazioni sull’offerente.

Se si cade vittima di una truffa è sempre possibile attivarsi per denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine. Nel caso si tratti di una truffa avvenuta online, è opportuno fare riferimento alla Polizia Postale che ha competenza sui reati informatici.

Bisogna raccogliere tutto il materiale che può provare quanto accaduto. Inoltre, se si teme di essere rimasto vittima di una truffa bancaria o che qualcuno abbia accesso al proprio conto, si deve contattare il proprio Istituto di credito per bloccare le carte di pagamento e per verificare che non vi siano state disposizioni di pagamento fraudolente.