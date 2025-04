Una semplice richiesta di snack si è trasformata in una disavventura per una coppia di turisti britannici. Ann-Marie Murray, 55 anni, e il suo compagno si trovavano su un volo Ryanair da Tenerife a Bristol il 28 marzo, quando hanno deciso di acquistare una Coca-Cola, una bottiglia d’acqua e un pacchetto di Pringles. Il totale? Appena 7 sterline, circa 8 euro. Tuttavia, al momento del pagamento, la loro carta, della banca Barclays, non è riuscita a completare la transazione. Avevano finito i contanti in vacanza e non avevano altro con cui pagare.

Così la polizia inglese li ha fermati subito dopo l’atterraggio, trattandoli come criminali, nonostante fosse il Pos, a quanto ha spiegato la donna, a non funzionare correttamente.

La polizia ha fermato la coppia dopo l’atterraggio

Ann-Marie ha spiegato di aver più volte chiesto all’equipaggio di poter pagare dopo aver prelevato i soldi all’arrivo in aeroporto, ma, secondo il suo racconto, la proposta è stata respinta dall’equipaggio.

Un’hostess si sarebbe addirittura proposta di pagare l’importo di tasca propria in cambio di un rimborso successivo, ma la situazione ha preso comunque una strana piega. Dopo vari tentativi con altri Pos per il pagamento, andati tutti a vuoto, i due si sono visti sequestrare le carte d’imbarco. L’accusa? Essersi rifiutati di pagare.

Al momento dell’atterraggio la scena si è fatta ancora più assurda: la polizia li stava aspettando direttamente all’uscita dell’aereo. I due sono stati fatti scendere per ultimi, accompagnati dagli agenti, mentre gli altri passeggeri assistevano alla scena. La 55enne ha spiegato:

È stato imbarazzante, sembrava che avessimo commesso un crimine.

Secondo Ryanair, però, i passeggeri avrebbero ignorato le indicazioni del personale e consumato i prodotti prima di aver provveduto al pagamento. La compagnia irlandese ha dichiarato che i due

hanno creato disordine a bordo.

Ryanair ha anche ribadito la propria politica di tolleranza zero verso i comportamenti ritenuti inappropriati a bordo.

Ann-Marie ha raccontato che diversi passeggeri sono intervenuti per difendere lei e il marito, sottolineando come fosse il dispositivo per i pagamenti a non funzionare, aggiungendo che il guasto era noto all’equipaggio:

Un’assistente di volo ci ha detto che c’erano già stati problemi con i pagamenti con carta.

Il colpo di scena finale: auto danneggiata al parcheggio

Ma la sfortuna non è finita a bordo dell’aereo per i due. Dopo essere stati scortati dalla polizia, hanno raggiunto il parcheggio Silver Zone dell’aeroporto di Bristol per recuperare l’auto. Una volta accesa, hanno sentito strani rumori. Usciti dal veicolo, hanno scoperto che il paraurti anteriore era completamente danneggiato.

Alla richiesta di spiegazioni, il personale del parcheggio ha negato ogni responsabilità e si è rifiutato di mostrare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo un’accesa discussione, la coppia ha ottenuto solo un taxi per tornare a casa, dato che la macchina non era guidabile.

Credits del video: IPA/SWNS