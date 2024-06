Siamo abituati a osservare bizzarri abbinamenti in cucina, dove si fanno esperimenti a volte riusciti e a volte meno. Ma non è raro imbattersi in “ricette” che superano ogni limite imposto dalla decenza. È il caso dello Scallion Latte, cioè una bibita a base di caffè… e cipolla.

Perché su TikTok si beve il caffè con la cipolla

Le piattaforme dove più spesso siamo esposti a questi curiosi tentativi di rivoluzionare la tradizione culinaria sono i social network: è qui che i creator alzano sempre di più l’asticella sperimentando cose nuove o mettendo alla prova i propri limiti con le cosiddette challenge.

È su TikTok, infatti, che si è diffuso il trend di cui ci apprestiamo a parlare oggi, non senza nascondere lo sforzo di trattenere qualche conato. Il protagonista è lo Scallion Latte, la classica bevanda a base di caffè e arricchita con abbondante cipollotto fresco.

Sul social, i creator hanno riproposto la ricetta nata in Cina, che per i più coraggiosi enunciamo di seguito:

Tagliare a rondelle le punte verdi del cipollotto

Riporle in un bicchiere, schiacciandole per liberarne i succhi

Versare del latte nel bicchiere, con l’aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio

Aggiungere il caffè al latte ghiacciato

Per guarnire, aggiungere una generosa quantità di cipollotto alla bevanda e mescolare

In sostanza, si tratta di un iced latte con un twist di cipollotto, che dovrebbe servire a smorzare l’amaro del caffè e incorporare un elemento di croccantezza. Perché aggiungere cereali o frutta secca era forse troppo banale.

Alcuni creator che hanno effettivamente provato la bevanda l’hanno descritta prevedibilmente come disgustosa. Sfugge a ogni logica il motivo per cui qualcuno debba sottoporsi a questo tipo di tortura, se non per ottenere visualizzazioni, like e commenti sui social. Ma ne varrà davvero la pena?

Non solo lo Scallion Latte: le altre mode disgustose

In principio era la pizza con l’ananas, o la carbonara con la panna. Adesso, persino il caffè è stato brutalizzato dalle pratiche eccentriche dei creator digitali. Sia chiaro, non si tratta di essere avversi alle novità: ben vengano le sperimentazioni. Basta che il risultato sia commestibile.

A questo proposito, lo Scallion Latte, o caffè con la cipolla, è solo uno dei tanti esempi di sperimentazioni culinarie che potrebbero lasciare deluso qualche palato. E se avete il coraggio di provarne qualcuno, ecco qualche esempio.

Il tiktoker Ethan Rode ne ha fatto un vero e proprio business. Sul suo profilo ha creato numerose ricette aggiungendo ingredienti insoliti al caffè, come ad esempio un caramello a base di bacon, o dei cetrioli sottaceto, oppure dell’avocado. Troppo eccessivo? Chi siamo noi per mettere le catene alla creatività.

Ma se siete fan della tradizione, vorrete certamente scoprire qual è il segreto di un caffè espresso perfetto. Una bevanda amata in tutto il mondo, il cui ingrediente principale potrebbero però sparire a causa dei cambiamenti climatici e della sovrabbondante richiesta, che supera l’offerta.

Ma non disperate, perché abbiamo già trovato un rimedio: e no, non è il caffè con la cipolla, ma il caffè sintetico.