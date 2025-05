Con l’arrivo dell’estate, aumentano gli spostamenti sulle strade italiane e, di conseguenza, anche i controlli. Ma dal 1° giugno 2025 il modo in cui vengono effettuate le verifiche cambia radicalmente. Entra in vigore, infatti, un nuovo strumento tecnologico che rende più rapida e precisa l’individuazione delle infrazioni: il sistema CED. Niente più controlli manuali limitati a patente e libretto, né lunghe attese per capire se tutto è in regola. Con il CED, le multe arrivano in tempo reale e le infrazioni possono essere rilevate anche senza l’intervento diretto delle forze dell’ordine. Una vera e propria rivoluzione per la sicurezza stradale, ma anche un campanello d’allarme per gli automobilisti che non hanno tutto in regola: dal 1° giugno è molto più difficile sfuggire ai controlli.

Controlli stradali, dal 1° giugno parte il sistema CED

Il nuovo sistema si chiama CED, acronimo di Centro Elaborazione Dati, ed è un’infrastruttura digitale già in uso da tempo ma ora potenziata e resa accessibile in tempo reale alle forze dell’ordine direttamente su strada. A partire dal 1° giugno 2025, tutti i controlli stradali sono affiancati dalla consultazione immediata di questo archivio centralizzato, che raccoglie i dati di veicoli e conducenti. Altro che autovelox.

Il cambiamento più grande è che non è più necessario fermare il veicolo per effettuare una verifica. Con la sola lettura della targa – anche a distanza, tramite dispositivi fissi o mobili come telecamere, tablet e sistemi di videosorveglianza – gli agenti possono sapere in pochi secondi se un’auto è assicurata, se è in regola con la revisione o se è intestata a una persona con la patente sospesa.

Multe anche senza alt: cosa rischia chi guida in Italia

Uno degli aspetti più discussi del nuovo sistema è la possibilità di ricevere una multa automatica, anche senza essere stati fermati fisicamente dalle forze dell’ordine. Basta che il veicolo venga rilevato da una telecamera collegata al CED per attivare la sanzione, se risultano irregolarità nei dati associati.

Chi circola con la revisione scaduta, senza assicurazione o con la patente sospesa, potrà essere sanzionato automaticamente. Le multe arrivano direttamente a casa, con l’obbligo di pagamento e le eventuali conseguenze accessorie previste dalla legge, come il fermo amministrativo del veicolo.

Secondo quanto anticipato dagli esperti, le verifiche possono riguardare anche altri aspetti, come eventuali segnalazioni di veicoli rubati o intestati a prestanome, andando così a contrastare fenomeni di criminalità legati alla circolazione stradale. Il sistema riduce inoltre i margini di errore umano e garantisce un monitoraggio costante, anche nei giorni e negli orari in cui i controlli tradizionali sono più difficili da effettuare.

Targa, assicurazione e revisione: cosa verrà verificato

Il sistema CED analizzerà in automatico una serie di dati fondamentali per la circolazione. Il primo è ovviamente la targa del veicolo, punto di accesso a tutte le informazioni legate al mezzo. Una volta acquisito questo dato, il sistema potrà incrociare in tempo reale le banche dati del Ministero dell’Interno, della Motorizzazione Civile e delle compagnie assicurative.

Tra gli elementi verificati ci sono:

Copertura assicurativa RCA : se il veicolo non è assicurato, scatta subito la sanzione prevista dall’art. 193 del Codice della Strada.

: se il veicolo non è assicurato, scatta subito la sanzione prevista dall’art. 193 del Codice della Strada. Stato della revisione periodica: se scaduta, oltre alla multa è previsto il divieto di circolazione.

periodica: se scaduta, oltre alla multa è previsto il divieto di circolazione. Validità della patente : anche il documento del conducente può essere verificato in automatico.

: anche il documento del conducente può essere verificato in automatico. Eventuali segnalazioni: come nel caso di mezzi sottoposti a sequestro, fermo o intestati a soggetti coinvolti in attività illecite.

Grazie a questo incrocio istantaneo di informazioni, i controlli saranno più efficaci e mirati, permettendo alle autorità di intervenire con maggiore tempestività. Tutto sarà tracciabile e ogni anomalia potrà generare una sanzione automatica. Il consiglio, dunque, è uno solo: mettersi in regola prima che sia il sistema a farlo notare.