Quella di Costantino della Gherardesca è probabilmente una figura atipica per il panorama televisivo italiano e, più in generale, per il mondo dello spettacolo. Il conduttore, divenuto famoso grazie alla conduzione ultra decennale del format Sky Pechino Express, ha fatto della riservatezza il suo marchio di fabbrica.

Della sua vita privata, infatti, si sa molto poco. Ha dichiarato apertamente di essere omosessuale, ma non ha mai condiviso pubblicamente dettagli su eventuali relazioni sentimentali. Nel corso delle interviste ha spesso parlato del suo rapporto con la famiglia e delle sue esperienze di vita, ma senza scendere troppo nei dettagli. Il suo stile di vita e il suo carattere riservato lo hanno reso una figura affascinante e discreta nel mondo dello spettacolo.

Come è diventato famoso Costantino Della Gherardesca

Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci nasce a Roma il 29 gennaio 1977, originario di una famiglia nobile toscana da parte materna. Il cognome è quello della madre porta il cognome di sua madre Costanza, in quanto viene riconosciuto dal padre Alvin Verecondi Scortecci solo all’età di 5 anni. Costantino ha raccontato in alcune interviste di essere stato un bambino molto problematico, solitario e propenso ad attacchi d’ansia. Trascorre parte della sua giovinezza in collegio in Inghilterra, dove viene mandato con l’intento di reprimere la sua omosessualità. In questa brutta fase della sua vita si dà alle droghe e all’alcol, per poi uscire dalla spirale autodistruttiva dopo qualche anno. “Le droghe sono state un divertimento e un modo per anestetizzare le ansie adolescenziali. Mi sono fermato in tempo con le mie forze dopo aver toccato il fondo”, dichiara Costantino della Gherardesca.

Dopo la laurea in filosofia al King’s College London, entra nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000 come opinionista in programmi condotti da Piero Chiambretti, tra cui “Chiambretti c’è” e “Markette – Tutto fa brodo in TV”. La popolarità arriva grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2012. Dal 2013 conduce Pechino Express, programma che prende il via con la sua dodicesima edizione il 6 marzo 2025.

Quali programmi ha condotto prima di Pechino Express

Fra le altre partecipazioni televisive vi è quella di aprile 2006 al programma di Italia 1 Colorado Cafè con Diego Abatantuono. Nel 2005 tiene una rubrica settimanale di critica televisiva per l’emittente Radio Città Futura intitolata Videodrome, riferimento all’omonimo film del 1983 di David Cronenberg. Nel 2007 fa parte del cast del programma di Fabio Canino TG Show. Nell’estate dello stesso anno presenta a la nona edizione del Friendly Versilia. Durante la manifestazione crea un nuovo personaggio satirico modellato sulla figura di Camilla Parker-Bowles. Nella stagione televisiva 2007-2008 partecipa a L’Italia sul 2 come opinionista sulle vicende dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Sempre dal 2008 è co-conduttore di Dispenser, programma radiofonico di Rai Radio 2. Dal 2009 partecipa alla trasmissione Chimabretti Night su Italia 1. Nel 2011 partecipa a ExtraFactor su Sky Uno in veste di opinionista. L’anno successivo affianca la top model Eva Riccobono nella trasmissione a divulgazione scientifica Eva su Rai 2.

L’avvicinamento a Pechino Express arriva nel 2012 come concorrente, in coppia con il nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, detto Barù. Quell’edizione è condotta da Emanuele Filiberto di Savoia. Zio e nipote si comportano bene, arrivando al terzo posto finale. Dal 2013 Costantino della Gerardesca diviene conduttore del format.

Oltre alla televisione, Costantino lavora come giornalista, collaborando con diverse testate e programmi.

La malattia di cui soffre Costantino Della Gherardesca

Costantino della Gherardesca ha dovuto fare i conti con una patologia alquanto fastidiosa. La cervicobrachialgia è una condizione dolorosa che coinvolge la zona cervicale e si irradia lungo il braccio, talvolta fino alla mano. Questo dolore è causato dalla compressione o irritazione delle radici nervose cervicali, che può avere più cause, come l’ernia del disco, l’artrosi, le contratture muscolari o le posture scorrette.

In partenza per le riprese di Pechino Express nel 2021, Costantino della Gherardesca è stato immortalato in aeroporto su una sedia a rotelle, suscitando qualche timore nei suoi fan. La causa era proprio la cervicobrachialgia, con i connessi fastidì ortopedici. Non era la prima volta che il conduttore finiva su una sedia a rotelle. Era già accaduto nel 2014, di ritorno da un viaggio. “Sempre più Elizabeth Taylor”, era stata in quell’occasione il commento del conduttore.

Nel corso della sua vita Costantino si è trovato spesso a combattere anche con la sua forma fisica. Nel corso del tempo è riuscito però a ritrovare una forma soddisfacente perdendo 25 kg con una dieta chiamata Low Carb, che prevede una quantità molto limitata di carboidrati. In questo regime alimentare sono da evitare gli zuccheri, così come i prodotti raffinati ed altamente trasformati.