Quando si decide di acquistare una vettura di seconda mano o si resta coinvolti in un incidente stradale è estremamente necessario conoscere il nome del proprietario dell’auto, per motivazioni amministrative e per propria tutela in caso di controversie eventuali.

Per scoprire l’identità del possessore del veicolo basta essere a conoscenza della targa del mezzo. A partire da questa è possibile richiedere una Visura Targa PRA, documento che riporta dati della macchina, estremi anagrafici dell’intestatario ed eventuale presenza di ipoteche o fermi amministrativi.

Cos’è il PRA

Il PRA è un registro pubblico, chiunque quindi può richiedere ed ottenere questa tipologia di informazioni. La Visura Targa è disponibile per ogni veicolo registrato nell’archivio automatizzato tenuto dall’Automobile Club d’Italia.

Sono esclusi i veicoli agricoli, i ciclomotori 50cc, i caravan, le roulotte, gli autobus, i carrelli e ogni mezzo immatricolato prima del 1993.

Come ottenere la visura

Per avere la visura per targa non occorre più recarsi fisicamente presso gli sportelli PRA. Grazie al servizio online di Patronato.com è possibile risalire al proprietario di un mezzo comodamente senza muoversi da casa e nel giro di 24 ore. La visura contiene diverse informazioni:

tipologia di veicolo e marca;

di veicolo e marca; codice identificativo e numero del telaio;

cilindrata e potenza;

dati anagrafici del proprietario;

del proprietario; eventuali ipoteche o fermi amministrativi relativi all’autoveicolo.

Cosa si può sapere grazie alla targa

La visura del PRA è l’unico strumento che consente di individuare il proprietario di un’auto partendo semplicemente dal numero di targa. Esistono poi altri servizi che dalla targa consentono di ottenere informazioni su un mezzo, come la verifica della copertura assicurativa o la ricerca di veicoli rubati o smarriti.

Ad esempio, quando si nota un’auto ferma per tempo lungo e sospetto in strada, oppure quando la propria vettura viene rubata, si può fare riferimento al Controllo Targa, servizio gratuito di pubblica utilità messo a disposizione sul web dal Ministero dell’Interno.

In caso di acquisto

Come anticipato, se si sta per acquistare un’auto usata è assai utile controllare che il veicolo non sia ipotecato o sottoposto a sequestro. Strumento da usare in questo caso è proprio la Visura Targa PRA.

Oltre ai dati completi su cilindrata e data di immatricolazione, il documento consente di farsi un’idea esaustiva sulla vita passata del mezzo, verificando la presenza di annotazioni come privilegi o gravami a carico.

In caso di sinistro

La targa è salvifica anche nel caso in cui si resti coinvolti in un incidente stradale. Di fronte ad un sinistro, la prima cosa da fare è quella di accertarsi che l’altro veicolo sia coperto regolarmente da RC Auto. Per farlo si possono utilizzare la targa e, online, lo Sportello dell’Automobilista.

Ma non solo: attraverso il sito, sempre inserendo la targa, è possibile verificare anche la classe ambientale di un’auto, dato importante se non si è certi di poter circolare in zone a traffico limitato.