Non passano mai di moda, stanno bene con tutto e sono super comode: tutti noi abbiamo almeno un paio di scarpe da ginnastica nella scarpiera, che siano di pelle, di tela o di materiale sintetico.

Ma che fare quando quelle bianche cominceranno ad accusare inevitabili segni d’usura, come sporco, macchie da pioggia e fango, segnacci neri e magari qualche graffio?

Prima di gettarle nella spazzatura, possiamo provare a ripulirle e sbiancarle con qualche semplice accorgimento. Ecco come fare.

Detersivo delicato per la tela

Anche se gli elettrodomestici di ultima generazione hanno programmi specifici, meglio non mettere le nostre sneaker preferite in lavatrice.

Oltre alla probabilità che la tela della tomaia si strappi, un lavaggio a macchina potrebbe anche sformarle irrimediabilmente.

Un buon metodo per eliminare la patina grigiastra dalla loro superficie è quello di strofinarle con cura con un vecchio spazzolino da denti intriso di una miscela preparata con una piccola quantità di detersivo delicato per bucato e acqua calda.

Per risciacquare ed eliminare il sapone in eccesso, servirsi di un panno pulito inumidito.

Candeggina

Questa sostanza è perfetta per ravvivare la tela, un po’ meno per tessuti più delicati come suede, il meglio noto scamosciato, e pelle.

Per sfruttare il suo potere sbiancante, scioglierne un cucchiaio in un quarto di litro d’acqua fredda e poi passare la soluzione con uno spazzolino su tomaia e intersuola delle scarpe, effettuando movimenti circolari.

Risciacquare con cura e lasciar asciugare all’aria.

Bendaggio alla carta igienica

Un metodo straordinariamente efficace per far tornare come nuove le scarpe bianche è quello di avvolgerle con più strati di carta igienica bagnata, come se stessimo fasciando una mummia.

Dopo circa dodici ore, il “bendaggio” si sarà asciugato e sarà diventato una sorta di cartapesta: basterà rimuovere con cura tutte le strisce, per veder riapparire il bianco originale delle calzature, da cui saranno sparite anche le macchie più ostinate.

Acqua ossigenata e bicarbonato

Non solo pulite, ma anche disinfettate: prepariamo una pasta mescolando due parti di bicarbonato ed una parte di perossido d’idrogeno e applichiamola sulle scarpe, sempre con l’aiuto di un vecchio spazzolino.

Lasciamo agire per mezz’ora e poi risciacquiamo.

Se il clima lo permette, possiamo anche lasciar asciugare le scarpe al sole senza risciacquarle.

La pasta, infatti, si seccherà e potrà essere rimossa facilmente con una spazzola quando le calzature saranno perfettamente asciutte.

Sole e limone

La luce solare è un ottimo sbiancante naturale: possiamo potenziarne l’effetto strofinando con movimenti circolari la tomaia delle sneaker con una spazzola o un panno pulito, imbevuti di succo di limone fresco diluito in acqua.

Qualche ora sotto il sole diretto farà il resto, ma non dimentichiamoci di risciacquare le scarpe con acqua fresca dopo la seduta… sbiancante.

Per le scarpe in pelle

Essendo più delicate di quelle di tela, le calzature realizzate con cuoio e pellame devono essere trattate con maggior attenzione.

Per non sformarle durante la pulizia, è utile riempirle con pallottole di fogli di giornale o con un apposito tendiscarpe.

Gomma magica

Le vostre scarpe torneranno come nuove se verranno ripulite da segni e macchie con l’aiuto di una gomma magica imbevuta d’acqua. Questo metodo è perfetto anche per ravvivare le suole.

Acqua micellare

Se funziona per la pelle del nostro viso, perché non utilizzarla anche per quella delle scarpe?

L’acqua micellare deterge delicatamente e in profondità anche cuoio, gomma e pellame scamosciato, rimuovendo tracce untuose e sporco resistente.

Aceto e bicarbonato

Oltre allo sporco, potremo dire addio a batteri e cattivo odore usando una soluzione preparata con due cucchiai di aceto di vino bianco e un cucchiaio di bicarbonato di sodio, disciolti in una tazza d’acqua.

Basterà passare la miscela sulle tomaie con uno straccio pulito o con una spazzola, possibilmente anche all’interno delle scarpe.