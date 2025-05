Nella Cappella Sistina, dove si svolgerà il Conclave, sono arrivate le due stufe, dove vengono bruciate le schede delle votazioni: la prima è del ’39 e servirà a bruciare le schede degli scrutini; la seconda è più recente, del 2005, e sarà utilizzata invece per bruciare i fumogeni che dovrebbero dare il colore nero in caso di non elezione e quello bianco al momento della scelta del successore di Papa Francesco.

I vigili del fuoco vaticani sono saliti sul tetto della Cappella Sistina per montare il comignolo delle fumate. Intanto è stata anche allestita una pedana su tutta la superficie della Cappella.

A partire da mercoledì 7 maggio avrà gli occhi puntati di tutto il mondo perché sarà proprio quel comignolo, con il colore del fumo, nero o bianco, a comunicare se e quando i cardinali avranno scelto il nuovo Papa.

Fervono intanto i lavori della Sistina che in questi giorni sarà sotto osservazione. Gli addetti ai lavori stanno allestendo gli spazi e l’audio e stanno sistemando il pavimento.