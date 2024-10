Negli ultimi anni, Drupi, uno dei volti più noti della musica italiana, è stato lontano dai riflettori a causa di gravi problemi di salute. Il cantante ha affrontato una difficile battaglia contro una malattia ai polmoni che ha messo a dura prova il suo fisico. Dopo un periodo di convalescenza, Drupi è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, rivelando di essere finalmente guarito e pronto a riabbracciare il mondo della musica.

Vita e carriera del cantante Drupi

Classe 1947, Drupi, all’anagrafe Giampiero Anelli, è originario di Pavia. Il suo pseudonimo deriva da una recita all’oratorio, dove, appena bambino, impersonava un folletto del bosco con questo nome. La sua carriera inizia negli anni ’70, quando viene notato durante il Festival di Sanremo. Nonostante il suo brano “Vado via” non ottenga un immediato successo in Italia, la canzone diventa popolare all’estero, in particolare in Francia e nei Paesi Bassi, dove Drupi inizia a riscuotere un notevole seguito. Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi album e partecipato a diversi Festival di Sanremo, consolidando la sua presenza nella storia della musica italiana.

Per che canzoni è famoso Drupi

Drupi è conosciuto per una serie di successi che hanno segnato la scena musicale italiana degli anni ’70 e ’80. Una delle sue canzoni più famose è “Piccola e fragile“, un brano che ha conquistato il cuore di migliaia di fan per il suo testo romantico e toccante. Tra gli altri suoi successi spiccano “Sereno è“, “Sambariò” e “Regalami un sorriso”, brani che hanno contribuito a definirne lo stile inconfondibile e che ancora oggi sono ricordati con affetto dagli appassionati di musica. Drupi ha sempre privilegiato una scrittura intima, in cui l’amore e i sentimenti occupano un posto centrale, guadagnandosi così l’affetto di diverse generazioni: “Piccola e fragile” è stata anche la sigla di una telenovela molto popolare, Topazio, interpretata da Grecia Colmenares.

La malattia ai polmoni: come sta

Drupi ha dovuto affrontare una sfida molto difficile: una malattia ai polmoni che ha seriamente compromesso la sua salute. Durante un’intervista, il cantante ha raccontato di aver vissuto momenti estremamente delicati, ma ha anche sottolineato la sua voglia di combattere e di tornare alla normalità. Dopo diversi mesi di cure e riabilitazione, Drupi ha annunciato di essere finalmente guarito.

La malattia ha rappresentato un ostacolo per il cantante, che ha dovuto rallentare la sua attività artistica. Tuttavia, la sua determinazione e l’affetto dei fan lo hanno aiutato a superare questo momento difficile. Oggi, Drupi si dichiara pronto a tornare sulle scene e a riprendere la sua carriera, anche se con una nuova consapevolezza.

Chi sono la moglie e i figli di Drupi

La vita privata di Drupi è stata sempre piuttosto riservata, ma è noto che il cantante è sposato con Dorina Dato, anche lei professionista nel mondo della musica: è corista e insieme gestiscono l’etichetta indipendente Proxima Centauri. Il loro legame è stato un punto fermo nella vita del cantante, e Dorina è stata una presenza costante al suo fianco, a partire dagli inizi della sua carriera ma soprattutto durante i difficili momenti legati alla malattia. La coppia non ha figli e il loro legame è sempre stato caratterizzato da un grande affetto.