Negli ultimi tempi, una serie di messaggi ambigui sta circolando freneticamente su Facebook, alimentando l’incertezza e la confusione tra gli utenti. La questione principale riguarda l’ipotetica trasformazione di Facebook in un servizio a pagamento: realtà o fake news?

Quanto costa Facebook a pagamento senza pubblicità

Recentemente, gli utenti di Facebook e Instagram stanno iniziando a ricevere notifiche che semplificano l’iscrizione a pagamento, un cambiamento implementato da Meta per rispettare le nuove normative europee. L’abbonamento, al prezzo di 9,99 euro al mese sul web o 12,99 euro al mese su iOS e Android, consente di utilizzare entrambe le piattaforme senza visualizzare pubblicità e senza condividere dati con le aziende.

Il messaggio bufala che circola su Facebook da 15 anni

In mezzo a queste novità, è riemerso il noto messaggio virale che sostiene la trasformazione imminente di Facebook in un servizio a pagamento, richiedendo agli utenti di condividere il messaggio per evitare l’addebito mensile di 4,99 dollari. Questo annuncio è stato riconosciuto come fake news e, in realtà, è una versione modificata di precedenti bufale che hanno spopolato su internet per oltre un decennio.

Ecco cosa dice il testo:

“Anch’io sto disattivando! Così ora lo stanno facendo, appena annunciato su Channel 4 News. Facebook addebiterà a tutti gli utenti a partire da lunedì. Puoi fare un’opt-out facendo questo. Tieni il dito su questo messaggio e copialo. Non si può condividere. Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook!!! Un ringraziamento speciale a Larry per questo consiglio legale… e a Tim Barker per aver pubblicato queste informazioni: A causa del fatto che tutti stanno lentamente venendo dirottati, sì dirottati non hackerati, stanno dirottando i nostri account, ora ancora di più. Giusto in caso di avviso: un avvocato ci ha consigliato di postare questo. La violazione della privacy può essere punita dalla legge. NOTA: Facebook Meta è ora un ente pubblico. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se non pubblichi un comunicato almeno una volta, si capisce tecnicamente che stai consentendo l’uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato del tuo profilo. DICHIARO CHE NON DO A FACEBOOK META IL MIO PERMESSO DI USARE NESSUNO DEI MIEI DATI O FOTO PERSONALI. Copia e incolla, non condividere. Sto ricevendo più post pubblicitari di vendita che post degli amici. Tieni il dito ovunque in questo post e clicca su ′′ copia “. Vai alla tua pagina dove dice “A cosa stai pensando. ” Tocca il dito ovunque nel campo vuoto. Clicca incolla. Questo aggiorna il sistema.”

Facebook non diventa a pagamento per tutti: è una fake news

Contrariamente alle affermazioni contenute nel messaggio virale, Meta non ha alcuna intenzione di rendere a pagamento l’accesso standard a Facebook per tutti gli utenti. L’opzione di abbonamento è volontaria e mira a offrire un’esperienza senza pubblicità per coloro che scelgono di sottoscriverla. La bufala che circola, pertanto, non ha alcun fondamento e sembra sfruttare la confusione generata dalle legittime modifiche introdotte da Meta.

Gli utenti di Facebook e Instagram devono essere consapevoli delle reali opzioni offerte da Meta e distinguere tra le nuove proposte di abbonamento e le fake news che circolano da anni. La trasparenza è fondamentale in un mondo digitale in rapida evoluzione, e comprendere le nuove politiche è il primo passo per navigare consapevolmente nel mondo dei social media senza cadere vittima di una dannosa bufala.