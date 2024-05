Galaxy Express 999 è molto più di una semplice serie manga e anime; è un viaggio attraverso l’universo che cattura l’immaginazione con le sue trame avvincenti e i personaggi indimenticabili, Creato da Leiji Matsumoto nel 1977.

Nella storia, Tetsuro, un giovane ragazzo proveniente da una famiglia povera, intraprende un viaggio epico per ottenere un corpo meccanico che gli permetterà di vivere più a lungo e sfuggire alla miseria. Accompagnato da Maetel, Tetsuro affronta molte sfide e scopre che la vera forza risiede nell’essere umani, non nei corpi meccanici.

Ora, mentre il mondo reale si avvicina sempre più alla fantasia, un progetto della NASA potrebbe portarci un passo più vicino a vivere le avventure di Galaxy Express. Immaginate una rete ferroviaria sulla Luna e robot volanti, e sarete catapultati in un vero e proprio “Galaxy Express” della vita reale.

Rete ferroviaria e robot volanti sulla Luna: il progetto Nasa

La NASA ha presentato il progetto Float (Flexible Levitation on a Track), guidato dall’ingegnere meccanico Ethan Schaler del Jet Propulsion Laboratory in California. Questo progetto visionario mira a creare la prima rete ferroviaria sulla Luna, utilizzando piste srotolabili e robot nelle future basi lunari, visto che la luna è piena di materiali preziosi.

Ma come funzioneranno questi treni lunari e robot volanti? I robot Float impiegheranno una tecnologia magnetica avanzata per levitare su una pista di pellicola flessibile a tre strati. Questi strati includono uno strato di grafite per la levitazione, uno strato flessibile che genera spinta elettromagnetica per il movimento controllato e, opzionalmente, un terzo strato di pannelli solari per generare energia.

L’assenza di parti mobili nei robot Float contribuirà a ridurre l’usura causata dalla polvere lunare, mentre le piste srotolabili permetteranno una facile configurazione e adattamento alle esigenze. Questi robot saranno in grado di trasportare carichi utili di varie forme e dimensioni a velocità significative, facilitando il trasporto di materiali sulla Luna.

A cosa serviranno i treni lunari e i robot volanti

Il progetto Float è “un sistema di trasporto robotizzato durevole” che sarà cruciale per le operazioni quotidiane delle future colonie lunari, come fosse una caccia al tesoro nello spazio. Con la capacità di trasportare carichi pesanti e variegati, questi treni e robot contribuiranno alla costruzione e alla manutenzione delle infrastrutture lunari, consentendo la realizzazione di avamposti e basi avanzate. Inoltre, la loro autonomia e affidabilità garantiranno un flusso costante di materiali e risorse, sostenendo le attività di ricerca e sviluppo sul nostro satellite naturale.

Oltre al trasporto di regolite e materiali utili, questi treni lunari e robot volanti saranno fondamentali per la creazione e il mantenimento di basi lunari sostenibili nel prossimo decennio. Il loro ruolo principale sarà quello di facilitare la logistica e la movimentazione dei materiali necessari per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie lunari. Ciò include il trasporto di attrezzature scientifiche, risorse naturali e materiali di costruzione per la creazione e l’ampliamento delle strutture abitative e di supporto.

Inoltre, questi treni e robot contribuiranno alla ricerca e all’esplorazione lunare, trasportando strumenti e apparecchiature scientifiche per condurre esperimenti e studi approfonditi sulla superficie lunare. Grazie alla loro capacità di muoversi agilmente sulla superficie lunare, potranno raggiungere facilmente luoghi di interesse scientifico e geologico, consentendo agli scienziati di raccogliere dati e campioni preziosi per comprendere meglio la storia e la composizione della Luna.