Si chiama fall armyworm, ma non lasciarti ingannare dal nome: non è un semplice verme, è un vero e proprio incubo per chi lavora nei campi. Questo insetto, originario del Centro e Sud America, negli ultimi anni si è diffuso in più di 80 Paesi, causando gravi danni alle coltivazioni e minacciando la sicurezza alimentare globale. Il problema? Resiste sempre di più ai pesticidi tradizionali. Ma in Australia, un gruppo di ricercatori ha trovato un possibile alleato inaspettato: un fungo che uccide l’armyworm divorandolo dall’interno.

Cos’è il fall armyworm, il verme che resiste ai pesticidi

Il fall armyworm (nome scientifico Spodoptera frugiperda) è un tipo di falena grigia, ma a causare i veri danni non sono gli adulti, bensì le larve: piccoli vermi affamati che si nutrono delle foglie di mais, grano, cotone, zucchero e molte altre colture. Una sola femmina può deporre tra i 1.000 e i 2.000 uova, e le larve crescono in fretta: nel giro di una settimana possono già iniziare a danneggiare gravemente le piante. Il fatto che siano piccole e difficili da individuare rende tutto più complicato per gli agricoltori, che spesso si accorgono della loro presenza solo quando il raccolto è già compromesso.

Nel tentativo di contenerli, si è fatto largo uso di pesticidi chimici, ma questi insetti sono particolarmente abili nell’adattarsi, sviluppando resistenza alle sostanze utilizzate. Per questo, negli ultimi anni, la comunità scientifica ha iniziato a cercare soluzioni alternative: virus, estratti vegetali, colture geneticamente modificate. Tuttavia, questi metodi sono spesso costosi o poco sostenibili su larga scala. Ed è qui che entra in gioco l’arma biologica australiana.

Il fungo killer australiano lo divora dall’interno

In Australia, alcuni scienziati del Dipartimento delle Industrie Primarie (DPI) hanno individuato fino a cinque tipi di funghi pericolosi in grado di uccidere il fall armyworm in meno di 24 ore. Uno dei più efficaci è il Nomuraea rileyi, un fungo che si attacca alla pelle della larva, la ricopre completamente e poi penetra nel corpo, iniziando a mangiarla letteralmente dall’interno. Un’altra specie promettente è il Beauveria bassiana, che in alcuni test ha eliminato circa il 75% delle larve in appena due giorni. Anche se non si conosce ancora con esattezza il meccanismo d’azione, i ricercatori ipotizzano che il fungo produca una tossina che danneggia l’intestino del parassita, provocandone la morte per fame, infezione o entrambe. La buona notizia è che questi funghi si trovano naturalmente nell’ambiente e non sembrano avere effetti collaterali rilevanti su altri organismi. Certo, ci vorranno ancora studi, approvazioni e una gestione attenta per evitare che anche i funghi, come i pesticidi, perdano col tempo la loro efficacia.

Curiosamente, viene quasi da sorridere nel pensare che proprio un fungo sia il protagonista silenzioso di questa battaglia agricola. Se questa notizia ti ricorda qualcosa, non sei il solo. Infatti è lo stesso meccanismo che sta alla base della serie TV The Last of Us, dove un fungo infetta e trasforma gli esseri umani in zombie. Solo che, in questo caso, il mostro è dalla parte dei buoni, e invece di distruggere il mondo, potrebbe aiutarci a proteggerlo. L’obiettivo adesso è portarli sul mercato, affinché diventino una reale alternativa ecologica e sostenibile agli insetticidi tradizionali.