Giovanna Ralli è una delle attrici italiane più amate e longeve, un simbolo del cinema che ha saputo attraversare epoche diverse con eleganza, talento e una bellezza autentica. Oggi, a 90 anni, Ralli rappresenta non solo un capitolo fondamentale della storia dello spettacolo italiano ma anche un esempio di dedizione alla vita e all’arte. Dalla sua brillante carriera al suo vissuto personale, la storia di Giovanna Ralli è un viaggio ricco di emozioni e significati.

Gli esordi di Giovanna Ralli e i film con i più grandi

Nata a Roma il 2 gennaio 1935, Giovanna Ralli ha iniziato giovanissima a calcare le scene, affermandosi come una delle attrici più promettenti del dopoguerra italiano. Il suo debutto nel mondo del cinema risale a quando era ancora una bimba, ma è negli anni ’50 che la sua carriera decolla. Con una bellezza mediterranea e un talento naturale per la recitazione, Ralli si distingue presto sul grande schermo, lavorando con alcuni dei più grandi registi e attori dell’epoca.

Giovanna Ralli ha iniziato la sua carriera cinematografica da bambina, apparendo in film come La maestrina (1942) di Giorgio Bianchi e I bambini ci guardano (1943) di Vittorio De Sica. Negli anni ’50, ha ottenuto ruoli da protagonista in film come Anni facili (1953) di Luigi Zampa, Racconti romani (1955) di Gianni Franciolini e Le ragazze di San Frediano (1955) di Valerio Zurlini.

Ha lavorato con registi di spicco come Mario Monicelli in Un eroe dei nostri tempi (1955) e Luciano Emmer in Il bigamo (1956) e Il momento più bello (1957). Nel 1957, ha recitato accanto a Renato Rascel nella commedia musicale teatrale Un paio d’ali, scritta da Garinei e Giovannini. Negli anni ’60, ha consolidato la sua fama con film come La vita agra (1964) di Carlo Lizzani e La fuga (1964), per il quale ha vinto il Nastro d’Argento come migliore attrice. Ha anche avuto esperienze internazionali, partecipando a What Did You Do in the War, Daddy? (1966) di Blake Edwards.

Il marito Ettore Boschi e il rimpianto per non aver avuto figli

La vita privata di Giovanna Ralli è stata caratterizzata da un grande amore: il matrimonio con Ettore Boschi nel 1977, un avvocato con cui ha condiviso anni di serenità e complicità. La loro unione è stata un punto fermo nella vita dell’attrice, che ha sempre descritto Boschi come un uomo amorevole e di grande sostegno. Ma, nonostante un matrimonio felice, Ralli ha dichiarato più volte di provare un certo rimpianto per non aver avuto figli.

In diverse interviste, l’attrice ha spiegato che la sua carriera intensa e i numerosi impegni sul set non le hanno permesso di dedicarsi alla maternità. Il rimpianto, però, non ha mai oscurato la gratitudine per l’amore che ha ricevuto dal marito e per la sua vita ricca di soddisfazioni artistiche e personali. Ettore Boschi è stato il suo punto di riferimento fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2013, lasciando un vuoto profondo ma anche tanti ricordi preziosi.

La malattia durante la pandemia di Covid

Negli ultimi anni, Giovanna Ralli ha dovuto affrontare una delle sfide più difficili della sua vita: la malattia che l’ha colpita durante la pandemia di Covid-19. L’attrice ha raccontato di aver vissuto momenti di grande difficoltà, sia fisica che emotiva, aggravati dall’isolamento imposto dalla situazione sanitaria globale. Nonostante tutto, ha dimostrato una forza straordinaria, affrontando la malattia con coraggio e determinazione. Giovanna Ralli è infatti riuscita a superare le difficoltà grazie a una forte volontà e all’affetto delle persone a lei care. L’episodio ha mostrato ancora una volta la tempra di una donna che non si è mai arresa, neanche davanti alle avversità più dure.