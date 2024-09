Il nome di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano, è tornato alla ribalta grazie a nuove dichiarazioni che destano preoccupazione tra i suoi seguaci e molta curiosità tra i media. La donna sostiene di ricevere messaggi divini dalla Madonna, i quali spesso contengono avvertimenti su eventi catastrofici imminenti. In uno di questi, ha annunciato che l’Italia, in particolare Roma, sarebbe in grave pericolo. Ma cosa c’è realmente dietro queste affermazioni?

La nuova profezia della Madonna di Trevignano: cosa ha detto

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, Gisella Cardia avrebbe ricevuto un nuovo messaggio dalla Madonna in cui si preannuncia un destino inquietante per l’Italia e per la sua capitale. Il messaggio, che si aggiunge alle terribili profezie per il 2024 che spopolano sui social, sarebbe stato rivelato durante una delle apparizioni pubbliche che la veggente sostiene di avere regolarmente da quando, nel 2016, avrebbe visto per la prima volta la Vergine Maria presso una statua acquistata a Medjugorje.

Nel nuovo avvertimento, la Madonna avrebbe parlato di un periodo di crisi profonda per l’Italia, che potrebbe culminare in eventi disastrosi per Roma, cuore della cristianità e centro del potere politico. Il messaggio, che si conclude con la frase funesta “Gerusalemme piangerà insieme all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania. L’Italia è in grande pericolo, soprattutto Roma!” ha suscitato un allarme tra i fedeli. Tuttavia, come spesso accade con questo tipo di messaggi, il contenuto della profezia rimane vago e aperto a diverse interpretazioni, il che apre a discussioni e critiche.

Le indagini sulla veggente Gisella Cardia: quali sono le accuse

Alcuni sostengono che i messaggi di Cardia siano coerenti con altre apparizioni mariane, come quelle di Fatima o Medjugorje. C’è chi li paragona alle previsioni di Nostradamus e altri, invece, che ritengono queste rivelazioni soltanto uno strumento per attirare l’attenzione e alimentare un culto personale attorno alla figura della veggente. Nonostante la devozione di molti, le parole di Cardia sono accolte con scetticismo da diverse autorità ecclesiastiche, che hanno invitato i fedeli a esercitare prudenza.

Mettendo per un attimo da parte le questioni spirituali, va detto che la figura di Gisella Cardia è al centro di un’indagine legale. Sia lei che il marito Gianni hanno ricevuto accuse di truffa in relazione alla gestione delle donazioni che i fedeli hanno offerto per sostenere il loro movimento. L’accusa principale riguarda l’uso improprio di queste somme, che ammontano a migliaia di euro, destinate alla costruzione di una chiesa dedicata alla Madonna di Trevignano e per altre iniziative legate alla diffusione dei messaggi ricevuti dalla veggente.

Le autorità stanno cercando di capire se i fondi siano stati utilizzati correttamente o se, come sospettano gli inquirenti, ci siano state irregolarità nella gestione delle donazioni. Secondo alcune fonti, parte del denaro sarebbe stata impiegata per fini personali, il che ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Civitavecchia. A complicare la situazione ci sarebbe anche la presunta sparizione di alcuni fondi che non sarebbero stati rendicontati in modo trasparente. Cardia, dal canto suo, nega tutte le accuse e continua a difendere la sua buona fede.

La figura di Gisella Cardia rappresenta un fenomeno divisivo. Da un lato ci sono i fedeli che credono fermamente nelle sue visioni e nei suoi messaggi, e vedono in lei una guida spirituale. Dall’altro ci sono critici e scettici che mettono in discussione non solo la veridicità delle sue profezie, ma anche le sue motivazioni personali, accusandola di sfruttare la fede per fini economici.