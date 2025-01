Giulia Ottonello, cantante e attrice teatrale genovese, sarà ospite oggi, 28 gennaio, del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, ripercorrerà la sua carriera artistica, iniziata con la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2002. Nonostante il successo televisivo, Giulia ha trovato la sua dimensione ideale nel mondo del teatro musicale, partecipando a numerosi spettacoli di grande successo. La puntata sarà l’occasione per scoprire di più su una carriera sfaccettata e spesso lontana dai riflettori, ma anche sulla sua riservata vita privata.

Gli esordi e la vittoria ad Amici nel 2002

Giulia Ottonello ha sempre avuto una passione per la musica e il teatro. Fin da giovane si è dedicata allo studio del canto, del musical e persino del tip-tap, debuttando a soli tredici anni in una manifestazione a Genova. Nel 2002, dopo vari provini, è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha avuto modo di mettere in mostra le sue doti vocali, di ballo e di recitazione. La sua interpretazione di brani celebri come Memory e All By Myself ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo una lunga permanenza di nove mesi all’interno del talent, Giulia si è aggiudicata la vittoria nella categoria canto, entrando nel cuore degli spettatori.

La carriera e i musical dopo Maria De Filippi

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Giulia ha partecipato a programmi televisivi come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show, calcando anche i palchi di importanti eventi come il Trofeo Birra Moretti. Ha avuto inoltre l’opportunità di duettare con artisti di fama internazionale come Gloria Gaynor durante il tour di Gigi D’Alessio.

La sua carriera discografica, però, ha incontrato ostacoli: Caterina Caselli la mise sotto contratto con la Sugar Music, ma il rapporto si interruppe improvvisamente. Giulia non si è arresa e ha pubblicato nel 2012 l’album I Miei Colori, dove racconta la sua esperienza con il mondo discografico nel brano Quante possibilità.

Il vero successo è però arrivato a teatro. Giulia ha interpretato ruoli di rilievo in musical come Cats, Frankenstein Junior, Cantando sotto la pioggia e Cabaret. Recentemente ha affiancato Pierpaolo Pretelli nel musical Rocky, nel ruolo di Adriana, dimostrando ancora una volta il suo grande talento. La chimica artistica tra i due protagonisti ha scatenato qualche gossip, subito smentito da Pretelli, che ha raccontato quanto Giulia Salemi lo abbia supportato durante la preparazione dello spettacolo.

La vita privata di Giulia Ottonello: è sposata?

Giulia Ottonello ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla sua vita privata. L’unica notizia pubblica è il matrimonio celebrato nel 2011, che però si è concluso tre anni dopo. Da allora, l’artista ha preferito non condividere dettagli sulla sua vita sentimentale, concentrandosi invece sulla carriera e sulla crescita personale.

Nonostante i periodi difficili vissuti dopo la fine del talent show, Giulia ha dichiarato di essersi presa le sue rivincite e di essere grata per il ricordo positivo che il pubblico ha di lei. Negli ultimi anni, ha rilasciato nuovi brani come L’ombra di un bonsai e Genova, quest’ultimo pubblicato nel 2022 e dedicato alla città a cui è profondamente legata.

Oggi, grazie alla sua partecipazione a La volta buona, Giulia Ottonello si ripresenta al pubblico con la stessa passione e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.