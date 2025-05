Arrivano dall’Argentina le impressionanti immagini del distacco di un’enorme parete dal ghiacciaio di Perito Moreno, uno dei più grandi del paese.

Perito Moreno, un ghiacciaio controtendenza

Contrariamente a quanto si può pensare, il ghiacciaio di Perito Moreno è uno dei pochi al mondo che non si sta ritirando a causa del cambiamento climatico ma avanza annualmente dai 450 e i 700 metri.

Lo spettacolare distacco della parete ghiacciata fa quindi parte del normale ciclo di rinnovamento del Perito Moreno

Una parete completamente nuova

“Stavamo camminando su uno dei sentieri con vista sulla sezione frontale principale ed ad un certo punto, abbiamo sentito un forte e basso rimbombo provenire dal ghiaccio, come se qualcosa di grosso si stesse muovendo – ha raccontato Nicoletta Dasara, la turista che ha ripreso il distacco – Ci siamo fermati a guardare e poi, all’improvviso, un enorme pezzo della parete frontale si è staccato in punti diversi e, mentre guardavamo attoniti, enormi pezzi di ghiaccio sono caduti in acqua con un tonfo fragoroso”.

“Quasi non riuscivamo a credere a quello che avevamo appena visto. E poi, pochi minuti dopo, è successo di nuovo. Alla fine della nostra visita, praticamente l’intera parete frontale era completamente scomparsa. Il Perito Moreno aveva un aspetto completamente nuovo rispetto all’inizio della giornata”, ha aggiunto la turista.

Video tratto da: IPA / @nicolettadasara (Instagram) via ViralHog