Denise è una variante femminile in lingua francese del nome greco Dionisia, derivato da Diòniso. Si riferisce quindi al dio della Natura, del vino e dell’ebbrezza, che gli antichi Romani chiamavano Bacco. Durante il cristianesimo, la forma maschile si è diffusa a macchia d’olio, tanto che sono diversi i santi e i beati che si chiamavano così.

Quando si festeggia l’onomastico

Per festeggiare l’onomastico di Denise ci sono diverse possibilità: il 6 dicembre ricorda Santa Dionisia, martire con il figlio Maiorico, la sorella Dativa e altri compagni in Africa, sotto Unerico; il 12 dicembre è dedicato a Santa Dionisa, martire con Ammonaria e Mercuria; il 15 maggio si celebra, infine, un’altra omonima, martirizzata intorno al 250 d.C. durante le persecuzioni contro i Cristiani dell’imperatore Decio.

Origini ed etimologia

Questo nome è originario della Tracia, antica zona della Grecia e, sia nella forma maschile che in quella femminile, significa letteralmente figlio (o figlia) di Zeus, il Giove romano. Il termine è infatti composto da due parole: “Diós”, cioè Zeus e “Nys”, figlio. Per estensione, quindi, Denise significa “devota o consacrata a Diòniso“. Grazie all’abilità di Diòniso di spogliare le persone dalle loro “armature” esteriori, portandole all’estasi, i nomi derivati da questa divinità assumono, per alcuni, anche il significato di “colui (colei) che porta gioia” o “colui (colei) che libera”.

Personalità di Denise

Chi si chiama Denise ha di solito una personalità eclettica, vivace e insieme dolce, espressa attraverso un carattere forte e volitivo. Preferisce la solitudine alla folla e alla confusione. Non sopporta le imposizioni e si impegna totalmente solo quando è lei a scegliere l’obiettivo da raggiungere. Donna caratterizzata da lucidità e razionalità, sconta il suo lato oscuro nella continua ricerca di avventure, anche estreme, che possano contrastare l’estremo rigore che vorrebbe imporsi.

Come il dio da cui prende origine, Denise è normalmente incline alle arti e alle scienze: non a caso, Dioniso è il protettore dei teatri e degli attori e si racconta che fu proprio lui ad inventare la tragedia nell’antica Grecia.

Che lavoro farà Denise

La professione ideale per chi porta questo nome deve essere particolarmente dinamico, lontano dalla routine e dalla noia. Attività commerciali o enogastronomiche potrebbe interessare, così come il turismo, lo sport e tutti i lavori che si svolgono all’aperto, a contatto con la natura.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio si addice a chi si chiama Denise è l’Ariete, focoso, energico e dotato di grande carica vitale. Come i nativi di questo segno, infatti, Denise ha una naturale propensione al comando, cosa che però si traduce non di rado in prepotenza e prevaricazione nei confronti degli altri. Il colore associato al nome è il giallo carico, tendente all’arancione, simbolo di energia incontenibile e solarità. La pietra porta fortuna di Denise è l’acquamarina, sinonimo di amore sereno ed appagante, mentre il metallo è il mercurio, liquido e lucente. Il numero guida è il 6, che esprime creatività. L’animale totem, invece, è il panda.