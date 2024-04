Il nome Eros ha origini greche antiche. Deriva dal verbo “ereuno”, ovvero desiderare. Non a caso, nella cultura ellenica Eros era il dio dell’amore e della fertilità, raffigurato come un giovane alato armato con arco e frecce da scagliare verso il cuore delle persone per provocare desiderio e passione.

Nella mitologia greca Eros è spesso rappresentato in coppia con Afrodite, la dea dell’amore. Nel corso dei secoli, il significato del nome ha subito evoluzioni diverse: durante il Rinascimento, è stato spesso associato alla musica, alla poesia e all’arte.

È stato poi utilizzato anche in contesti spirituali, intendendo l’eros (ovvero il desiderio e l’attrazione sessuale) come una metafora dell’amore divino. Ad esempio, in alcune tradizioni induiste il nome Eros è associato al dio dell’amore “Kama“, simboleggiante proprio la passione.

Quando è l’onomastico

Eros viene celebrato il 24 giugno, in memoria di Sant’Eros, martire sotto Massimiano coi sei fratelli a Satala, in Armenia Minore.

Personalità di Eros

Chi porta questo nome è un sognatore ad occhi aperti. Eros ama viaggiare, conoscere persone, culture e posti nuovi. È dotato dalla nascita di una grandissima sensibilità, che può portarlo spesso a soffrire. Per lui la ricerca dell’equilibrio interiore è una costante. Ama vivere nel verde, che usa per ricaricarsi specialmente nelle fasi di down.

A Eros piace piacere, farsi notare. È attraente, affascinante, un seduttore nato. Averlo per amico è una vera fortuna: Eros sa voler bene, si dedica all’altro con generosità estrema. In amore è dedito, fedele, romantico. Mai tradirlo, potrebbe voltare le spalle e andarsene in silenzio.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Eros è l’8. È considerato quello fortunato cinese per eccellenza, in quanto la sua pronuncia “Ba” suona in modo molto simile alla parola “fa” ovvero “fare fortuna”. L’8, che ricorda il simbolo dell’infinito, viene tradizionalmente associato anche alla buona salute, alla prosperità, al successo e al raggiungimento di uno status sociale.

La pietra preziosa amuleto è lo smeraldo, che in cristalloterapia è da sempre considerato la panacea di tutti i mali: bilancia le emozioni interiori, è emblema di speranza e di rinnovamento, fortifica il sistema immunitario e quello e nervoso. Inoltre fluidifica la circolazione del sangue, e non in ultimo è un potente antiossidante.

Il metallo correlato al nome è lo stagno e l’animale totem è l’orso.

Il segno zodiacale che più si addice alla personalità e al carattere di Eros è quello dell’Ariete. Come noto, i nati sotto questo segno sono i primi nello zodiaco. Sono simboleggiati dall’elemento del fuoco e sono dominati dal pianeta Marte, hanno un carattere assai forte e passionale e spesso sono concentrati su di sé e sulle proprie ambizioni.