Gianluca è un nome composto da Gianni e Luca: il primo è la forma abbreviata dell’ebraico Giovanni (che significa “dono del Signore”), mentre il secondo è il diminutivo del nome latino Lucanus (che vuol dire “nativo della Lucania” oppure “nato nelle prime ore del mattino”).

Il significato del nome

Gianluca può essere ricondotto al concetto: “dono di Dio proveniente dalla Lucania”.

Quando si festeggia

Non essendovi santi con questo nome, che è quindi adespota, Gianluca può essere celebrato nelle ricorrenze di Giovanni (24 giugno per Giovanni Battista e 27 dicembre per Giovanni apostolo ed evangelista) e Luca (18 ottobre, Luca evangelista).

Un po’ di Storia

Luca evangelista (9 d.C. circa – 93 d.C. circa) è tradizionalmente indicato come autore del Vangelo secondo Luca e degli Atti degli Apostoli, terzo e quinto libro del Nuovo Testamento. Per i cattolici è il santo patrono degli artisti, dei notai e dei medici.

Il suo emblema è il toro: ciò pare sia dovuto al fatto che nel suo Vangelo introduce come primissimo personaggio Zaccaria, padre del Battista; costui, essendo sacerdote del tempio, offriva in sacrificio proprio i tori.

Luca era nato ad Antiochia di Siria da una famiglia pagana ed esercitava la professione di medico. Ad Antiochia aveva conosciuto Paolo di Tarso, detto l’apostolo delle genti e giunto in quei luoghi per formare alla fede la nuova comunità composta da ebrei e pagani convertitisi al cristianesimo. Luca divenne discepolo degli apostoli e “compagno di lavoro” di San Paolo.

Caratteristiche di Gianluca

Chi porta questo nome è dolce e sensibile. Le caratteristiche principali sono la calma e l’estrema riservatezza.

Quando si lascia andare Gianluca è capace di catalizzare l’attenzione degli altri su di sé, tanto per le spiccate doti oratorie quanto per il fascino che emana. Sì dotato di pacatezza e purezza, all’occorrenza Gianluca sa essere tenace e combattivo. Sicuro di sé, ha grande fiducia nelle proprie doti e nella fortuna.

Intelligente e vanitoso, ama prendersi cura del proprio aspetto. Gianluca ha molti conoscenti ma pochi fidati amici, con cui vuole condividere ogni cosa, dalle passioni ai pensieri più intimi e profondi.

Che professione farà da grande?

Gianluca sarà attratto dalla carriera medica e dalle professioni che riguardano il mondo del marketing, del commercio e dello spettacolo. Di sicuro la lingua non gli manca, sì quindi al contatto umano!

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale associato al nome è il Gemelli, emblema dell’apertura mentale e della comunicazione. Il colore di Gianluca è l’arancione, associato all’energia e alla realizzazione.

La pietra preziosa è il berillo, utilissimo come antidepressivo e per favorire la concentrazione mentale. Il metallo correlato è il rame, mentre il numero fortunato è il 5.