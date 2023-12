Giorgia è la variante femminile di Giorgio, nome di origine greca che significa “colui che lavora la terra”.

Quando si festeggia

L’onomastico può essere celebrato il 15 febbraio (in ricordo di Santa Giorgia, vergine vissuta a Clermont-Ferrand agli inizi del VI secolo d.C.) oppure il 23 aprile (in memoria di San Giorgio di Lydda, martire nel 303 d. C.).

Un po’ di Storia

Secondo la leggenda, San Giorgio liberò dalla bocca del drago una principessa. Si narra che in Libia, nella città di Silene, dentro un grande stagno viveva un temibile drago.

La creatura si avvicinava alla città e con il fiato di fuoco mieteva in continuazione vittime. Nel tentativo di placarlo, gli abitanti erano soliti offrirgli due pecore al giorno.

Gli animali però cominciarono a scarseggiare, e la gente fu costretta a dare in sacrifico anche i cittadini più giovani. Un giorno venne scelta per il sacrificio la figlia del re, il quale pur di non perderla mise a disposizione dei suoi sudditi ogni ricchezza posseduta.

Il popolo però si ribellò a questo gesto, avendo visto finire nelle grinfie del drago tanti cari. Così il sovrano dovette cedere e la fanciulla si avviò in lacrime verso il triste destino. Proprio in quel frangente passò di lì un cavaliere, Giorgio.

Venuto a conoscenza di quanto stava per accadere, il giovane tranquillizzò la principessa, promettendole che l’avrebbe salvata. Quando il drago uscì dall’acqua, Giorgio montò sul suo cavallo e trafisse la creatura con la lancia.

Poi disse alla ragazza di avvolgere la sua cintura al collo del drago, per domarlo. Il drago in un battibaleno divenne docile come un agnello e fu condotto dai due eroi verso la città.

Gli abitanti non potevano credere ai propri occhi e furono rassicurati dal cavaliere: Giorgio disse di essere stato mandato da Dio per salvare la città e invitò tutti a convertirsi in nome di Cristo e a ricevere il sacramento del battesimo.

Caratteristiche del nome

Socievole e fortemente intuitiva, chi porta questo nome ha una grande sensibilità e può cambiare stato emotivo facilmente. Sempre dalla parte del prossimo, Giorgia ha la tendenza ad intromettersi nelle vite degli altri per risolverle. Alle volte pecca di svogliatezza e si abbandona ai capricci.

Di sicuro a Giorgia piace ridere e divertirsi; con lei non ci si annoia mai. I suoi difetti più grandi? La gelosia e la propensione a voler controllare tutto e comandare.

Sognatrice e alla costante ricerca di equilibrio, sul piano professionale Giorgia può avere successo in tutto ciò che prevede comunicazione e contatto umano: sì quindi al mondo dell’interpretariato, del diritto, del sociale, della politica, della medicina e del commerciale.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale associato al nome è lo Scorpione. Il colore di Giorgia è il giallo, simbolo di gioia e vitalità. La pietra preziosa è il topazio, che stimola energia e curiosità. Il numero fortunato? È il 4.