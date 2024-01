Laura è un nome di origini latine collegato al Laurus, l’alloro. Nella cultura latina la pianta era simbolo di conoscenza e di gloria.

Il nome significa “colei che porta la corona di alloro”, ghirlanda posta anticamente sul capo di poeti e condottieri vittoriosi e in epoca cristiana sulla testa dei martiri. Oggi l’alloro viene usato per coronare gli appena laureati, per simboleggiare la conquista della sapienza.

Il nome Laura si è diffuso in modo significativo nell’epoca imperiale e in quella Medioevale. A contribuire alla sua popolarità in Italia senza dubbio è stato Francesco Petrarca (1304 – 1374), attraverso la Laura cantata nel “Canzoniere”, celebre autobiografia spirituale del poeta.

Quando si festeggia

L’onomastico di Laura ricade il 19 ottobre in ricordo di Santa Laura, vedova e martire a Cordova nell’anno 864 d.C.

Il mito: Dafne e l’alloro

Daphne è un personaggio mitologico greco. Si tratta di una delle Naiadi, Ninfa associata ai corsi d’acqua dolce.

Il suo destino è legato alla rivalità fra Apollo ed Eros. Il primo dio si vantava delle proprie imprese e scherniva il secondo, considerandolo non poi così abile a scagliare frecce d’amore col celebre l’arco.

Fu per questo che Eros decise di mettere in atto una vendetta: prima, colpire con un dardo d’oro il “nemico” per farlo innamorare di colei su cui avesse posato gli occhi; poi, colpire l’oggetto d’amore con una freccia di piombo, in modo tale che quest’ultimo rifiutasse il pretendente.

Avvenne così: Apollo, alla vista di Dafne, se ne innamorò perdutamente; per contro, la ninfa iniziò a fuggire. I due giunsero sulle rive del fiume Peneo, dove la ninfa pregò la madre, la Dea-Terra, di salvarla. Venne così trasformata in un albero di alloro.

Apollo, disperato dinnanzi alla perdita del suo amore, decise di rendere la pianta sempreverde e di renderla sacra.

Personalità di Laura

Laura difende la propria libertà con ogni forza. Di natura indipendente, non ama sottostare al volere degli altri e mal sopporta le pressioni. Dotata di grandi capacità di leadership, è carismatica, comprensiva e profondamente onesta.

Riesce sempre a risolvere i problemi che le si presentavo davanti. Detesta la routine e la monotonia. Instancabile, non esita a fare più cose nello stesso momento. Si dedica con tutte le energie ai progetti in cui crede.

Ottimista per nascita, affronta ogni cosa con grinta e determinazione, certa di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Che lavoro farà Laura?

Chi porta questo nome riuscirà perfettamente nelle libere professioni e in tutti quei ruoli in cui può mettere in atto la sua innata propensione a essere leader.

Cosa dicono le stelle

Il Sagittario è il segno zodiacale che più si addice alla personalità del Laura. Come insegna l’astrologia, i nati sotto questo segno sono famosi per gentilezza, instancabilità e ambizione.

Il colore di Laura è il viola, simbolo di dinamismo, solitudine e di solennità. La pietra portafortuna associata è il topazio, gemma capace secondo credenze antiche di togliere la tristezza.

Il numero di Laura è il 3, che simboleggia la creatività e la conoscenza.