Roberto deriva dal termine germanico Robert. L’antico nome era Hrodebert, composto da hrod (“fama”, “gloria”) e beraht (o berht, “brillante”, “illustre”). Per estensione, il significato può essere “splendente di gloria, di fama”.

Quando è l’onomastico

Chi porta questo nome solitamente viene celebrato il 17 settembre (in memoria di San Roberto Bellarmino, gesuita e cardinale morto nel 1621, patrono dei catechisti e dei maestri) o il 7 giugno (giorno in cui si festeggia San Roberto di Newminster).

Personalità di Roberto

Estremamente aperto e socievole, Roberto alla prima impressione può apparire riservato e altero. Ma questo solo perché, sensibile e fortemente emotivo, ama avere in mano le redini di ogni situazione nuova. Roberto ha una mente lucida e analitica.

È capace di comprensione immediata e sa adattarsi agli eventi senza problema alcuno. Roberto sa essere convincente e, se necessario, rivelarsi un perfetto ago della bilancia fra persone in contrapposizione.

Sempre comunicativo e attivo, alle volte corre il rischio di scaricare prima del tempo le sue energie e di deprimersi. Di base Roberto è coraggioso e ha fiuto per gli affari. Difetti? Pragmatico e concreto, può essere fin troppo razionale.

Inoltre, quando si sente giudicato o criticato, può diventare capriccioso e rasentare l’antipatia. A Roberto piacciono le posizioni di potere e l’ordine. Negli affetti e nei sentimenti è passionale, ardente e geloso quanto basta. Meglio non tradirlo, potrebbe rivelare uno dei suoi lati peggiori.

Che professione farà Roberto

Sul piano lavorativo Roberto ama stare al centro dell’attenzione, mostrando a tutti il suo valore. Probabilmente opterà per una professione redditizia. Sarà attratto da lavori che hanno a che fare con il commercio e col turismo.

Sì anche a mestieri legati al mondo dello spettacolo, all’arte, alla moda e alla creatività in generale.

Cosa dicono le stelle

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità di Roberto è senza dubbio quello della Vergine. Come noto, i nati sotto questo segno sono iper-pragmatici, pratici e concreti. Il colore associato a Roberto è il rosso: simboleggiante l’energia vitale, aiuta a combattere le energie negative ed esprime grande personalità e fiducia nelle proprie capacità.

Le pietre preziose che portano fortuna a Roberto sono 3: il rubino, lo zircone rosso (promuove la spiritualità ed è nota per combattere stress e dolore emotivo, specialmente in caso di perdita di persone care) e il diaspro rosso (che rende più forti a livello mentale, tiene alla larga fobie e paure e supporta in modo perfetto l’intero sistema immunitario).

Il numero fortunato legato al nome è il 6, che favorisce la piena realizzazione delle ambizioni e rappresenta un punto di approdo circa sogni e progetti. Il metallo correlato a Roberto è il rame. Gli animali totem sono due: il pavone e il leone.