Molto diffuso sin dal Medioevo in tutta Italia, il nome Silvia ha collezionato moltissime preferenze fino a tutto il XX secolo. La sua popolarità è iniziata a scemare con l’avvento del nuovo millennio, scendendo abbondantemente sotto il migliaio di nuovi nati con questo nome negli ultimi 20 anni.

Quando si festeggia l’onomastico

Il giorno di riferimento per festeggiare coloro che portano questo nome è il 3 novembre, data in cui si ricorda Santa Silvia, nobile donna romana morta nel 592 d.C. e madre di Papa Gregorio I.

Origini ed etimologia

Silvia è la forma femminile di “silvius”, termine latino derivato da “silva“, che vuol dire bosco, selva. La stessa origine etimologica si ritrova anche in Silvana e Selvaggia. Il significato di questo nome è quindi collegato alla natura e può essere tradotto come “abitante del bosco“, “amante dei boschi” o “di natura selvatica”. La sua fortuna nel tempo si deve probabilmente a Rea Silvia, la leggendaria madre di Romolo e Remo, fondatori di Roma.

Personalità di Silvia

Le donne che portano questo nome sono spesso particolarmente dinamiche, vivaci e divertenti. Amano le sfide intellettuali e sprizzano gioia di vivere da tutti i pori. Anche per loro, però, è presente un lato oscuro, fatto di ipersensibilità, riservatezza e tendenza a sospettare di tutto e di tutti.

Non sempre saranno in grado di mantenere il giusto equilibrio, risultando volubili ed umorali, cosa che potrà dare del filo da torcere a chiunque vorrà entrare nel loro mondo. Intelligenza, humor e ricerca della felicità fanno il paio con orgoglio smisurato e mania del controllo, in un mix spesso esplosivo che non tutti possono gestire.

Che lavoro farà Silvia

Silvia riuscirà ad affermarsi soprattutto in lavori a contatto con il pubblico o dove occorre esprimersi padroneggiando la parola: commerciante, attrice o insegnante, ad esempio. Il suo lato creativo, invece, la rende adatta a professioni nel campo dell’estetica e dell’arte.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che si avvicina meglio al temperamento di chi porta questo nome è quello dell’Acquario, caratterizzato da dinamismo ed ambivalenza, sempre in bilico tra giorno e notte, sole e luna. Come i nati sotto questo segno zodiacale, anche le donne che si chiamano Silvia possono essere solari ed estroverse per un momento e, in quello dopo, chiudersi in loro stesse, rifuggendo la compagnia degli altri. Il colore adatto a Silvia è il bianco, somma di tutti gli altri colori e simbolo di purezza e fiducia. La pietra porta fortuna il diamante, trasparente e cangiante allo stesso tempo e re indiscusso di tutte le cose più preziose, così come l’oro, il metallo che meglio si confà ad ogni Silvia del pianeta. Il numero fortunato è l’8, sinonimo di completezza e capacità di vincere ogni sfida che la vita impone. L’animale totem per Silvia è il cavallo, simbolo di uno spirito libero e impossibile da imbrigliare.