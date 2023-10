Questo nome, anche nella sua versione al femminile, è sinonimo di energia e vitalità: per chi lo porta, stringere amicizia e diffondere allegria in ogni luogo sembrano essere prerogative imprescindibili.

In Italia, Simone è stato per anni nella top ten dei nomi più diffusi, anche se la sua popolarità ha iniziato a scemare negli ultimi decenni (era al 39° posto nel 2021), con la massiccia diffusione di nomi stranieri ed esotici, che hanno soppiantato gradatamente le scelte più classiche spesso prese da personaggi presenti nella Bibbia.

Origine ed etimologia

Il nome deriva dall’aramaico Shimeon (Shim’on, a sua volta basato sul termine shamá’, ascoltare), che in greco antico veniva scritto Σῠμεών (Symeon), successivamente, in latino Symeon, da cui l’italiano Simeone e significa “Dio sente, Dio ascolta”: per estensione, quindi, a Simone si attribuisce il significato di “colui che ascolta”.

Questa ipotesi è sostanziata dal fatto che nell’Antico Testamento viene descritto l’episodio in cui Lia, prima moglie di Giacobbe, ringrazia Dio per averle concesso il dono di concepire un altro bambino, nonostante non fosse apprezzata dal marito, che le avrebbe preferito la sorella più giovane: “l’Eterno ha udito che io non ero amata, e perciò mi ha dato anche questo figlio”, disse, decidendo di chiamarlo Simone.

Una seconda ipotesi rintraccia il nome nel Nuovo Testamento, dove è presente il soprannome nativo greco Σίμων (Simon) come derivato del termine simos, che vuol dire “dal naso camuso”, ovvero schiacciato.

La prima attestazione letteraria del nome è contenuta nel VII Inno Omerico, che racconta la vicenda del rapimento di Dioniso da parte dei pirati Tirreni: per liberarsi dalla prigionia sulla loro nave, il giovane dio compie diversi prodigi, tra cui quello di trasformare i suoi carcerieri in delfini. Uno di loro si chiama Simone.

La personalità di chi porta questo nome

Si pensa che chi viene chiamato Simone possa sviluppare una personalità spiccata e un’energia incontenibile. Indipendenza è la parola d’ordine, anche se associata ad un costante bisogno d’affetto ed attenzioni. Per Simone, la famiglia e gli amici sono sacri e non esita a combattere per difenderli.

Il fallimento è bandito dal suo vocabolario e può emergere e realizzarsi in professioni legate alla medicina, alla psicologia, all’ingegneria o alla tecnologia. La sua innata sensibilità, però, può portarlo anche ad intraprendere una carriera in campo artistico.

L’onomastico

Si festeggia il 28 ottobre, per celebrare la figura di Simone il Cananeo, detto “Zelota”, apostolo di Gesù e martire in Persia durante l’impero di Traiano.

Il numero fortunato

Individualista ed egocentrico, ma anche viatico per sperimentare e combattere per l’autodeterminazione: il numero di Simone è sicuramente l’1.

Il colore portafortuna

Quale simbolo per antonomasia di forza, vitalità e passione, il colore che meglio si adatta a questo nome è il rosso.

La pietra e il metallo

Zaffiro e cristallo sono in grado di moltiplicare le capacità relazionali e comunicative di chi si chiama Simone, mentre il tipo di metallo che gli si addice è il bronzo.

Il segno zodiacale e l’animale guida

Nello zodiaco, è il Cancro ad influenzare positivamente e proteggere chi si chiama Simone. Il suo animale totem è la tigre.