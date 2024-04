La versione al femminile di Simone, è sinonimo di energia e vitalità: per chi lo porta, stringere amicizia e diffondere allegria in ogni luogo sembrano essere prerogative imprescindibili.

Deriva dall’aramaico Shimeon (Shim’on, a sua volta basato sul termine shamá’, ascoltare), che in greco antico veniva scritto Σῠμεών (Symeon), successivamente, in latino Symeon, da cui l’italiano Simeone e significa “Dio sente, Dio ascolta”: per estensione, quindi, a Simona si attribuisce il significato di “colei che ascolta”.

Secondo altre teorie, l’etimologia potrebbe risalire al soprannome nativo greco Σίμων (Simon) come derivato del termine “simos”, che vuol dire “dal naso camuso”, ovvero schiacciato, piatto.

Diffusione

In Italia, Simona è stato per anni nella top ten dei nomi più diffusi, anche se la sua popolarità ha iniziato a scemare negli ultimi decenni con la massiccia diffusione di nomi stranieri ed esotici, che hanno soppiantato gradatamente le scelte più classiche, spesso mutuate dalla tradizione biblica.

Quando è l’Onomastico

Non essendoci Sante che portano questo nome, l’onomastico di Simona su può il 28 ottobre, data dedicata al ricordo della figura di Simone il Cananeo, detto “Zelota”, apostolo di Gesù e martire in Persia durante l’impero di Traiano.

La personalità di Simona

Si pensa che imporre ad una bimba il nome Simona possa sviluppare in lei una personalità spiccata e un’energia incontenibile. Indipendenza è la parola d’ordine, anche se associata ad un costante bisogno d’affetto ed attenzioni.

Profondamente sensibile, soffre molto quando non viene capita. Per chi porta questo nome, la famiglia e gli amici sono sacri e non si deve esitare a combattere per difenderli.

Il fallimento è bandito dal vocabolario di Simona, che non si risparmierà nel tentare tutto il possibile per raggiungere le mete che si è prefissata.

Il suo lato oscuro è rappresentato dalla tendenza ad individualismo ed egocentrismo, che possono allontanarla momentaneamente anche dagli affetti più cari.

Che lavoro farà Simona

Simona può emergere e realizzarsi in professioni legate alla medicina, alla psicologia, all’ingegneria o alla tecnologia. La sua innata sensibilità, però, può portarla anche ad intraprendere una carriera in campo artistico.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio si adatta alle caratteristiche di Simona è il Cancro, in grado di influenzare positivamente e proteggere chi porta questo nome.

Il colore portafortuna è il rosso, simbolo per antonomasia di forza, vitalità e passione. Le pietre talismano sono lo zaffiro e il cristallo, in grado di moltiplicare le capacità relazionali e comunicative, mentre il metallo è il bronzo.

Il numero fortunato è l’1, Individualista ed egocentrico, ma anche viatico per sperimentare e combattere per l’autodeterminazione. L’animale totem è la tigre.