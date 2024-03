Il nome Teresa pare avere origini greche e significare “cacciatrice”. In Italia la maggior diffusione del nome si verificò nel primo Ottocento del secolo scorso.

Origine ed etimologia

Come detto, alcune teorie accreditate riconducono la genesi del nome ad alcuni termini greci: “theros” (estate), “therizo” (mietere, raccogliere), “thēráō” (cacciare, cacciatrice), “thḗr” (bestia selvatica). Non è tutto: c’è chi prova a ricondurre Teresa all’isola Therasia, situata nell’arcipelago di Santorini. Altre testimonianze collocano il nome nella penisola iberica in epoca medioevale.

Quando è l’onomastico

Colei che porta questo nome può essere festeggiata il 15 ottobre, in memoria di Santa Teresa d’Avila. Riformatrice del Carmelo, Madre delle Carmelitane e dei Carmelitani Scalzi, è considerata la patrona degli scrittori cattolici. È la protettrice di orfani, cordai, persone di tutti gli ordini religiosi e in cerca di grazia e di malati.

Personalità di Teresa

Affettuosa ed emotiva, Teresa è dotata di un indiscusso magnetismo. È felice ed appagata solamente quando ama. È timida, riservata, tenere, non le piace stare al centro dell’attenzione o in mostra. È attenta agli altri, aperta, conciliante ed estremamente socievole. Averla per amica è una vera fortuna: è straordinaria, sa confortare, consigliare, trova in ogni occasione le parole giuste. È pacifica e diplomatica.

Ma non lasciatevi ingannare dall’apparenza: Teresa è capace di trasformarsi in una leonessa di fronte a inganni e menzogne. È una donna schietta, diretta, onesta. Super coraggiosa, si prende sempre le sue responsabilità, tanto in famiglia quanto nel lavoro. È senza dubbio una leader perfetta, che si dedica agli altri con estrema generosità e tolleranza.

Unico neo: a volte pecca di perfezionismo, rivelandosi scrupolosa all’eccesso. Ama la pace e l’armonia ed è pronta a dare molto di se stessa pur di mantenere ogni cosa in perfetto equilibrio.

Che professione farà Teresa?

Teresa riuscirà in tutte le professioni legate all’ambito medico-sociale o artistico. Va detto però che il vero successo sarà soprattutto sul piano affettivo e familiare.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice a Teresa è quello della Bilancia, vista la costante ricerca di equilibrio. I nati sotto questo segno spiccano per il senso della giustizia e la diplomazia. Non è tutto: una delle doti della Bilancia è la capacità di vedere le cose da prospettive più ampie. Il numero fortunato associato al nome è il 7.

Il colore correlato è l’arancione, simbolo di pace interiore, di fervida creatività e di energia mentale e fisica. La pietra portafortuna è il berillo. Collegato nell’antichità alla brillantezza e alla luce, il berillo ha proprietà curative, fra cui l’azione disintossicante, rivitalizzante e riequilibrante del sistema nervoso vegetativo. Inoltre, il metallo combatte spossatezza cronica, apatia e pigrizia, ed è anche utile per ridurre i gonfiori e per problemi al fegato. Il metallo correlato a Teresa è il ferro, l’animale correlato è l’aquila. La pianta? È il gelsomino.