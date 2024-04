Il nome Zoe deriva dal termine greco ζωη (zoe), che significa “vita“. Va precisato che in greco antico venivano usati due termini per definire la vita:

βιος (bios), la “vita quam vivimus”, ovvero la vita che ha un inizio e una fine;

ζωή (zoé), la “vita qua vivimus”, cioè l’essenza della vita stessa.

Quindi, il significato di Zoe è proprio la vita nel suo valore più profondo.

Diffusione del nome

Il nome era assai diffuso nell’Impero Bizantino e tutt’oggi non è raro nell’Oriente cristiano. In Europa e nei Paesi anglosassoni iniziò a divenire popolare solamente dal XIX secolo in poi. Di certo in Italia negli ultimi anni Zoe sta vivendo una vera esplosione.

Quando è l’onomastico

L’onomastico viene festeggiato il 2 maggio, giorno in cui si ricorda Santa Zoe, martire di Attalia, commemorata col marito Espero e i figli Ciriaco e Teodulo. Esiste anche un’altra Santa Zoe, martire a Roma sotto Diocleziano e celebrata il 5 luglio.

Personalità di Zoe

Zoe è una donna di grandi ambizioni. Intraprendente e indipendente, esercita un ottimo controllo sulla sua vita. Non lascia mai niente al caso, è precisa, pignola e perfezionista. I dettagli per lei valgono più di tutto. Curiosa e attiva per natura, è attratta da tutto ciò che non conosce.

Ama svolgere più attività nello stesso momento e questo la rende a volte nervosa. Zoe ha una innata capacità di leadership. Sugli altri esercita un grande fascino. Ama comandare e dare indicazioni. Sa motivare gli altri per raggiungere i propri scopi. Zoe è appassionata, si impegna corpo e anima nei suoi compiti. A volte pecca di arroganza e di opportunismo.

Fugge dalla monotonia, dagli schemi ed è intelligente e desiderosa di apprendere cose nuove. Ha una spiccata capacità di adattamento. Un difetto? L’imprevedibilità. Può succedere che diventi capricciosa e cambi umore d’improvviso.

È sensibile, emotiva, generosa. Non lasciatevi ingannare dal suo atteggiamento distaccato: è il modo col quale Zoe nasconde la sua timidezza.

Che lavoro farà Zoe

Colei che porta questo nome ama i lavori di gruppo. Zoe potrà trovare gratificazione da mestieri nel campo dell’educazione, del commercio, della finanza e dell’arte.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice alla personalità e al carattere di Zoe è quello dei Gemelli. I nati sotto questo segno sono curiosi, sempre interessati a quello che hanno attorno e sono estremamente versatili e intelligenti.

Il colore associato al nome è il blu, che rappresenta l’intelligenza, la conoscenza, la lealtà e la sincerità. La pietra preziosa amuleto di Zoe è lo zaffiro, che sviluppa il sesto senso e promuove le capacità dialettiche e comunicative. Inoltre, evoca la fedeltà e la purezza dei sentimenti.

Il metallo è l’argento e il suo animale totem la colomba. Mentre il numero fortunato è l’1, che meglio esprime il grande spirito di leadership di Zoe.