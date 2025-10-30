Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’autostrada A21 che collega Torino a Brescia. Le cause sono ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura.

Il rogo si è rapidamente esteso, distruggendo gran parte del casello e generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, insieme al personale sanitario del 118.

Non si registrano feriti o intossicati, ma i controlli sono ancora in corso ma per comprensibili motivi di sicurezza, l’autostrada è stata chiusa al traffico per diverse ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area