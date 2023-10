C’è chi ricorda Ivana Spagna per Il Re Leone e chi è un fan della cantante da anni. Diventata molto nota negli anni ’80, l’artista, con le sue canzoni, ha conquistato un vasto pubblico sia in Italia che all’estero, oltre a ricevere numerosi premi.

Tra i suoi brani più noti non si può non citare “Easy Lady”, tormentone anni ’80 entrato in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, oppure “Gente come noi” con il quale ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo del 1995. Ma cosa fa oggi la meravigliosa musicista?

La carriera di Ivana Spagna: dagli esordi al successo mondiale

Nata il 16 dicembre del 1954, Ivana Spagna ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica all’inizio degli anni ’70. Nel 1971 è stata messa sotto contratto dall’etichetta Dischi Ricordi e, sempre in quegli anni, ha cantato con il suo gruppo, gli Opera Madre, di cui facevano parte anche il fratello Giorgio Theo Spagna, e il suo compagno di allora, Alfredo Larry Pignagnoli.

Il successo è arrivato nel 1986 quando, con il nome d’arte Spagna, ha autoprodotto due canzoni disco in inglese: “Easy Lady” e “Jealousy”, con il quale ha ottenuto notorietà a livello internazionale.

Chi ha scritto “Easy Lady”, la sua più grande hit

“Easy Lady” è rimasta in vetta alla classifica dei singoli più venduti per ben 9 settimane consecutive diventando un vero e proprio tormentone. Il brano “un po’ scabroso” come l’aveva descritto la stessa cantante in un’intervista, è stato scritto da Ivana Spagna assieme al fratello Theo e al produttore di allora, Larry Pignagnoli.

Tre giorni prima di fare la copertina del 45 giri, l’artista decise di tagliarsi i capelli e farsi bionda, mentre l’idea dei guanti di diverso colore, dettaglio del look di Spagna diventato suo marchio di fabbrica, era stata del grafico. Così è venuta fuori la hit più famosa della carriera della cantante italiana.

La voce di Ivana Spagna ne Il Re Leone della Disney

Ivana Spagna è nota anche dalle generazioni più giovani, anche grazie alla canzone che ha interpretato per uno dei più bei cartoni animati della Disney, “Il cerchio della vita” de Il Re Leone.

Il brano fa parte della colonna sonora composta da Elton John e Tim Rice e per la versione italiana si era in cerca di un voce incisiva e significativa come quella del Rocket Man che è interprete della versione originale. A scegliere personalmente Ivana Spagna è stato lo stesso Elton John.

Il matrimonio segreto di Ivana Spagna celebrato a Las Vegas

Icona degli anni ’80, così come Sabrina Salerno, anche Ivana Spagna ha avuto una vita ricca di curiosità sul lato professionale e personale. Per esempio, non tutti sanno che l’artista è stata sposata per una sola settimana nel 1992. La cantante è convolata a nozze a Las Vegas con il modello e arrangiatore francese Patrick Debort, dopo una frequentazione durata otto anni.

In una trasmissione Tv ha raccontato che un sensitivo le aveva predetto che il matrimonio sarebbe durato una sola settimana, Ivana non volle credergli “e invece è andata proprio così. Ho chiesto il divorzio dopo una sola settimana”. Dopo questa relazione, l’artista è stata legata per 15 anni a Ugo Cerruti, suo manager.

Ivana Spagna non ha figli: il racconto drammatico in tv

La relazione con Cerruti è stata lunga e stabile per molti anni e non sono note le cause della rottura. Riguardo ai figli, Ivana Spagna non è mai divenuta madre.

La cantante ha raccontato di aver avuto nel 1997 un aborto spontaneo, di cui sono ignote le cause, mentre era in tour e dopo aver perso da poco tempo la madre. Dopo quell’episodio, non è più riuscita a restare incinta.

Cosa fa oggi Ivana Spagna: non ha smesso di cantare

Nonostante il brutto periodo vissuto, Ivana Spagna è riuscita a riprendersi e a concentrarsi sulla sua carriera che non ha mai abbandonato. Alla musica ha affiancato la scrittura, con la pubblicazione di ben tre libri.

Negli ultimi anni ha partecipato nel 2020 come Big a Una voce per San Marino e il 16 giugno 2023 ha pubblicato il brano “Crazy for the Disco Dance” in collaborazione con gli In da Club.

Il 4 ottobre 2023 è salita sul palco dell’Arena Suzuki, dove si sono ritrovati numerosi artisti molto famosi tra gli anni ’60 e i 2000, tra cui Natalie Imbruglia. Anche in questa occasione, Ivana Spagna è stata accolta dai tantissimi fan e ha strabiliato il pubblico con il suo stile e la sua splendida voce.