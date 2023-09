Fuori programma in un parco: un orso ha fatto irruzione durante un picnic per fare uno spunti, saltando sul tavolo di una famiglia che voleva concedersi un pranzo in relax.

Senza farsi troppi problemi, l’orso è saltato sulla tavola, divorandosi tutto il cibo sotto lo sguardo incredulo della famiglia che, dal canto suo, un po’ per paura un po’ per non attirare l’attenzione dell’animale, è rimasta virtualmente immobile.

Finito il pasto, l’orso è sceso dal tavolo ed è andato a godersi la digestione in un’altra zona del parco senza disturbare nessuno.

L’incredibile scena s’è svolta al Parco ecologico Chipinque, nello stato nord-orientale di Nuevo Leon, in Messico.