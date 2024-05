La 'casalinga' del futuro sarà un Robot?

L’azienda cinese Astribot ha presentato il suo nuovo robot umanoide S1: secondo quanto riportato dalla società, legata alla startup Stardust Intelligence, il robot è in grado di effettuare movimenti ad una velocità massima di 10 metri al secondo e controllare con il suo braccio un peso di 10 chili.

Nel video diffuso dal Astribot, si può vedere S1, guidato al 100% dall’AI, svolgere con estrema naturalezza e in autonomia tutta una serie di attività ‘domestiche’ come cucinare, fare giardinaggio, passare l’aspirapolvere, impilare tazze competitive, piegare vestiti e altro ancora. Nuov* domestic* in arrivo?