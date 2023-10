Nel mondo dei sogni e della fantasia, chi di noi non ha mai desiderato pilotare un robot gigante alla Gundam? La mitica serie giapponese ha incantato generazioni intere con i suoi colossali mecha, ma ora, grazie alla start-up giapponese Tsubame Industries, sembra che il sogno stia per diventare realtà. Archax, un mecha ispirato a Gundam, è pronto a prendere il centro del palcoscenico al Japan Mobility Show alla fine di ottobre 2023, portando con sé un tocco di futuro e fantasia nel mondo reale.

Le caratteristiche di Archax: è alto quanto un vero Gundam

Archax, l’ultimo gioiello di Tsubame Industries, è un mecha umanoide che si erge maestoso a quattro metri e mezzo d’altezza, facendo eco all’iconico Gundam dell’animazione giapponese. Il suo nome è un omaggio all’archaeopteryx, il famoso dinosauro alato, e questa creatura meccanica è pronta a conquistare il mondo con la sua imponenza. Ma c’è di più dietro la sua facciata spettacolare.

All’interno del cockpit di Archax, i piloti trovano schermi che mostrano immagini provenienti dalle telecamere esterne, permettendo loro di manovrare le braccia e le mani del mecha con joystick situati nel torso. Questa tecnologia all’avanguardia offre un’esperienza di pilotaggio immersiva, avvicinando il sogno di controllare un robot gigante come nei cartoni alla realtà.

Non un semplice mecha: quanto costa il robot della Tsubame Industries

Ma quanto costa possedere un capolavoro come Archax? Tsubame Industries ha fissato il prezzo di ciascuna unità di questo mecha a 400 milioni di yen, equivalente a circa 2,7 milioni di dollari. Un investimento significativo, ma se consideriamo la tecnologia avanzata, le possibilità di utilizzo e la pura emozione di possedere un robot alla Gundam, potrebbe valere ogni singolo yen.

Che cosa si intende per mecha, i robot dei cartoni giapponesi

Per comprendere appieno l’entusiasmo attorno a Archax e ai mecha in generale, è essenziale definire cosa si intende per “mecha” nel contesto dei robot dei cartoni giapponesi. I mecha sono una categoria di robot che sembrano umani presenti in opere di fantasia come letteratura, manga e anime. Ciò che li distingue è la presenza di un pilota all’interno della struttura metallica del robot, il quale comanda e controlla il mecha.

Il termine “mecha” è ampiamente utilizzato per indicare il genere fantascientifico robotico, che ha affascinato il pubblico internazionale con la sua combinazione unica di tecnologia futuristica e narrazione avvincente. I mecha sono spesso protagonisti di epiche battaglie e avventure, portando il pubblico in mondi fantastici e straordinari.

Archax rappresenta un passo avanti nel mondo dei mecha, portando la fantasia dei robot giganti alla Gundam più vicino alla realtà. Con le sue caratteristiche avanzate e il prezzo elevato, questo mecha di Tsubame Industries promette di ispirare l’immaginazione di una nuova generazione di appassionati di robotica e di coloro che hanno sempre sognato di pilotare un gigante meccanico come nei loro cartoni preferiti, sperando che non si trasformino in dei robot killer per la guerra. Quindi, preparatevi a sognare in grande, perché il futuro dei mecha è qui, ed è alto quanto un vero Gundam.