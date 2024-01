Le specie viventi nel mondo, sia di flora che di fauna, sono numerosissime e l’ecosistema non smette di rivelare nuovi esseri di cui non si conosceva l’esistenza. Per esempio, recentemente in Alaska un gruppo di esperti di fauna selvatica è rimasto incredulo dopo aver scoperto una specie del tutto sconosciuta appartenente alla categorie di insetti. Si tratta di un minuscolo moscerino con un sorprendente ciclo vitale che è stato chiamato Sciarpa Serpens. La particolarità è che questi vermi si uniscono tra loro e si dimenano in una processione che somiglia al corpo di un serpente.

Il ritrovamento del verme serpente in Alaska

Dopo il verme predatore e il serpente a due teste, la scienza accresce le sue conoscenze con lo studio della nuova specie dello Sciarpa Serpens. Questo tipo d’insetto è stato notato, per la prima volta, intorno al 2007 quando alcuni esperti della University of Alaska – Fairbanks hanno iniziato ad analizzare campioni e foto di questi esseri viventi che si raggruppano tutti insieme. In realtà, testimonianze dello strano comportamento del verme-serpente risalgono al 1700 con avvistamenti in Nord America e in Europa.

Gli esperti hanno però chiarito che la nuova specie mostra notevoli differenze genetiche dal parente più prossimo europeo. Lo sciarpa Serpens ha le dimensioni di un chicco di riso. Gli esemplari di questa specie si raggruppano in formazioni di un centinaio di creature che strisciano l’una attaccata all’altra fino a formare un unico corpo tubulare simile, appunto, a quello di un serpente. Gli scienziati li hanno allevati in laboratorio e hanno scoperto che si trattava di larve che, dopo circa una settimana, si erano trasformate in moscerini neri un po’ più lunghi di quelli della frutta.

Cosa hanno scoperto gli scienziati: è una nuova specie

Sequenziando il dna di queste creature, il team di ricerca ha potuto constatare che esisteva una divergenza genetica sufficiente tra il moscerino dell’Alaska e quello europeo (ditteri, sciaridi) per considerarli specie separate. Approfondendo gli studi si è scoperto che gli Sciarpa Serpens, nello stadio larvale, formano masse che si muovono in colonne, fino ad assomigliare complessivamente a un lungo serpente grigio.

Non sono ancora certi i motivi di questo strano comportamento, ma i ricercatori hanno formulato già alcune ipotesi. Questa tecnica potrebbe servire a spaventare o confondere gli uccelli e altri predatori, quindi sarebbe un trucco per preservare la sopravvivenza della specie. Un’altra causa potrebbe essere il tentativo di mantenere umidi i fragili corpi delle larve quando attraversano terreni asciutti, la maggior parte di queste creature è stata infatti osservata mentre strisciava su strade sterrate e sentieri.

Per individuare la specie degli Sciarpa Serpens sono stati necessari oltre un decennio di analisi e osservazioni, i risultati dell’indagine sono stati pubblicati sulla rivista Integrative Systematics: Stuttgart Contributions to Natural History. La ricerca però continua, l’obiettivo degli scienziati è infatti riuscire a ottenere maggiori informazioni su questo tipo di esseri viventi, sulla loro origine, la loro evoluzione, il ciclo di vita per comprendere il ruolo e l’influenza di questi insetti sull’ecosistema del territorio dell’Alaska e dell’intero pianeta.