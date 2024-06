Anche se spesso ci fanno versare lacrime amare, le cipolle costituiscono uno degli ingredienti portanti della nostra cucina.

Se i bulbi sono ricchi di benefici, la loro buccia lo è ancora di più. Peccato che il più delle volte venga gettata via come rifiuto.

In realtà può essere utilizzata in modi sorprendenti, portando benefici sia ai fornelli che nella cura personale. Ecco alcune idee creative.

Zuppe e brodi

La buccia di cipolla aggiunge un colore bruno e un sapore ricco a brodi e zuppe. È sufficiente lasciarla in infusione durante la cottura e poi rimuoverla prima di servire. Allo stesso modo potete utilizzare la buccia delle carote e delle patate.

Infusi e tisane

Potete preparare un infuso salutare con la buccia di cipolla, ricca di antiossidanti e di principi che aiutano a rafforzare il sistema immunitario.

Cura dei capelli

Gli antiossidanti contenuti sono un toccasana anche per rigenerare il cuoio capelluto e nutrire i capelli.

Tinta naturale

Bollite la buccia di cipolla in acqua per circa 45 minuti, lasciate raffreddare e utilizzate il liquido ottenuto come soluzione per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. Questo trattamento, ripetuto 2 o 3 volte a settimana, darà riflessi dorati o ramati ai vostri capelli.

Colorante naturale

In virtù dello stesso principio la buccia di cipolla può essere usata anche per tingere i tessuti in modo ecosostenibile, donando sfumature calde e terrose.

Concime per piante

La buccia di cipolla può essere compostata, arricchendo il terreno del vostro giardino con sostanze nutritive preziose.

Tutti i benefici

Come detto, la cipolla massimizza i propri benefici nella buccia, come la maggior parte di ortaggi e verdure. La buccia di cipolla è ricca di fibre, flavonoidi, antiossidanti e vitamine, soprattutto A, C ed E.

In particolare, per l’alto contenuto di fibra insolubile che contiene la cipolla andrebbe inserita nelle diete ipocaloriche, in quanto regola il transito intestinale, aiuta la depurazione generale ed elimina le tossine nel colon.

Invece, fra gli antiossidanti la quercetina si dimostra fondamentale per la pressione del sangue e per tenere alla larga le malattie dell’apparato cardiocircolatorio.

In conclusione

Riciclare la buccia di cipolla non solo riduce gli sprechi ma offre benefici nutrizionali e cosmetici.

La prossima volta che usate una cipolla pensate a queste semplici ma efficaci modalità di riutilizzo e sfruttate al massimo questo incredibilmente versatile ingrediente naturale.