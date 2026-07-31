Viaggiare resta uno dei modi più belli per scoprire luoghi, culture e abitudini diverse dalle proprie. Ma c’è un rovescio della medaglia sempre più evidente: l’overtourism, cioè la pressione eccessiva dei visitatori su alcune destinazioni. Strade congestionate, affitti alle stelle, siti culturali messi a dura prova e residenti esasperati sono effetti che riguardano molte città d’arte e località di mare, soprattutto nei mesi di punta. La soluzione, però, non è smettere di partire. È cambiare approccio: scegliere con più attenzione quando, dove e come andare in vacanza.

Come evitare le mete turistiche affollate e goderti la vacanza

Il primo consiglio per evitare l’overtourism è partire fuori dall’alta stagione. Primavera e inizio autunno sono spesso ottimi compromessi: il clima è ancora favorevole, i prezzi possono scendere e le città non sono prese d’assalto. Anche scegliere bene l’orario fa la differenza: visitare musei, spiagge o monumenti al mattino presto e nel tardo pomeriggio permette di evitare i picchi della giornata.

Il secondo trucco è cercare un’alternativa meno scontata. Non significa accontentarsi, ma allargare lo sguardo: Treviso può offrire canali, bellezza e ottima cucina senza la pressione di Venezia; Amorgos è una scelta più tranquilla rispetto a Santorini e così via…

Terzo punto: fermarsi più a lungo e viaggiare con lentezza. I visitatori giornalieri tendono a riempire le attrazioni nelle ore centrali, mentre chi dorme sul posto può vivere le prime ore del mattino e la sera, quando i luoghi ritrovano un ritmo più normale. Restare qualche giorno in più consente inoltre di ridurre gli spostamenti continui e conoscere davvero la destinazione.

Quarto: scegliere dove dormire con un po’ di consapevolezza. B&B, agriturismi, piccoli hotel e ostelli a gestione locale aiutano a far restare una quota maggiore della spesa nell’economia del territorio. Quando si prenota una casa, può essere preferibile una stanza presso un privato rispetto a un intero appartamento gestito da società, soprattutto nelle città dove la pressione degli affitti turistici è già forte.

Il quinto consiglio riguarda il comportamento. Durante le vacanze si è ospiti: informarsi sulle usanze locali, rispettare il silenzio nelle zone residenziali e non trasformare una città in un parco giochi è la base. Vale anche a tavola: allontanarsi dalle vie più turistiche e provare i ristoranti frequentati da chi vive lì può rendere il viaggio più interessante, oltre a sostenere le piccole attività.

Infine, attenzione agli spostamenti. Treno e autobus sono da preferire ogni volta che sono alternative praticabili; per esplorare una città, invece, camminare, pedalare o usare i mezzi pubblici è spesso il modo migliore per non aggiungere traffico e smog. Evitare le grandi crociere, quando possibile, è un’altra scelta coerente con l’idea di distribuire meglio i flussi turistici.

Come organizzare una vacanza eco-friendly

Una vacanza eco-friendly comincia prima della partenza, dalla pianificazione. Il trasporto è una delle voci che incidono di più sull’impatto ambientale: per le distanze compatibili, il treno è una soluzione comoda e decisamente più leggera rispetto all’aereo. Se volare è inevitabile, scegliere un collegamento diretto aiuta a limitare le emissioni legate alle fasi di decollo e atterraggio. Anche viaggiare leggeri è utile: meno peso significa meno consumi e meno cose inutili da comprare o buttare lungo il percorso.

La scelta dell’alloggio conta altrettanto. Si possono cercare strutture con certificazioni ambientali riconosciute. Durante il soggiorno, riutilizzare asciugamani e lenzuola, spegnere aria condizionata e luci quando si esce dalla stanza sono gesti semplici, ma tutt’altro che irrilevanti.

Nello zaino non dovrebbero mancare una borraccia riutilizzabile, una borsa pieghevole per gli acquisti e, se servono, posate riutilizzabili. Ridurre i prodotti usa e getta è particolarmente importante nei luoghi dove lo smaltimento dei rifiuti è più difficile. In montagna, al mare o nei parchi vale una regola essenziale: riportare via tutto ciò che si è portato, senza lasciare tracce. Viaggiare meglio non vuol dire vedere meno: vuol dire vivere i luoghi con più attenzione e lasciare dietro di sé un impatto più leggero.