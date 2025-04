Pamela Prati è stata, ed è tutt’ora, un volto noto della televisione italiana. Fisico statuario e sguardo magnetico, è una donna che nel corso degli anni ha dimostrato un grande talento come showgirl e che ha fatto parlare di sé. Non soltanto la carriera, ma anche la vita privata sono state al centro delle cronache.

Dal successo con il “Bagaglino”, alla rivalità con Valeria Marini alla truffa romantica con Mark Caltagirone . Ne ha passate tante, ma non si è mai lasciata abbattere e, ancora oggi, è impressa nella memoria di milioni di italiani. Protagonista di “Ne vedremo delle belle” – insieme a Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Veronica Maya e altre donne della tv nostrana – è tornata sotto i riflettori.

La dura vita in Sardegna e gli esordi a Roma

Classe 1958, soprannominata The Body per la sua bellezza fuori dal comune, Pamela Prati ha fatto tanta gavetta prima di diventare una delle donne più amate d’Italia. Ha esordito come modella e attrice negli anni Settanta e Ottanta, ma la fama l’ha raggiunta con il Bagaglino. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un talento a 360 gradi: non soltanto come ballerina, ma anche come cantante.

Più volte ha parlato della sua infanzia travagliata, “non vissuta”. Ha raccontato dell’abbandono del padre, che ha lasciato lei, la madre ei suoi sette fratelli. Ha confessato la dura esperienza al collegio di suore a Tempio Pausania, dove è stata dall’età di un anno e mezzo sino ai 10 anni, e poi la svolta con il trasferimento a Roma, non appena compiuti 18 anni.

Nella Capitale ha lavorato come commessa, prima di essere notata da un fotografo e Anita Ekberg, attrice di successo dell’epoca. È così che ha cominciato a farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo. La popolarità, però, è arrivata quando è apparsa nella copertina di un disco di Adriano Celentano, dal titolo “Un po’ artista e un po’ no”. Si è trattato di uno scatto che è finito nel numero di febbraio 1980 di Playboy e che l’ha fatta eleggere Playmate dell’anno. Successivamente è apparsa in commedie sexy come “Massimamente folle” e “È arrivato mio fratello”. Ha recitato al fianco di Renato Pozzetto e Lino Banfi, per poi tentare la strada del cinema erotico come Pin-up.

L’arrivo al Bagaglino come primadonna

Il successo e la consacrazione sono arrivati ​​quando a notarla è stato l’autore televisivo Pier Francesco Pingitore. È stato lui a farla esordire al “Bagaglino” come prima donna. Molti la ricordano nello show “Biberon”, in onda su Rai Un, e in “Crème Caramel”. È nel 1992, accanto a Pippo Franco, su Canale 5, che ha reso indimenticabile la prima edizione de “La sai l’ultima?”. Un successo che l’ha portata a condurre, insieme a Teo Teocoli, anche “Scherzi a parte”.

Il suo talento è stato riconosciuto anche da un altro grande della comicità italiana, Gigi Sabani. È stato lui a volerla nello spettacolo, in onda in prima serata su Italia 1, “Re per una notte”. Il primo amore, però, non si scorda mai. Dopo una lunga pausa, negli anni 2000, Pamela Prati torna sul palco del “Bagaglino”.

L’eterna faida con Valeria Marini

La rivalità tra Pamela Prati e Valeria Marini non è un fatto sconosciuto. A causa della partecipazione a “Ne vedremo delle belle”, c’è stata occasione di riparlarne. Pare che la causa scatenante sia stato l’invito a un compleanno di Leo Gullotta nel 1996. “Lei mi ha detto delle cose e io ho risposto a tono”, ha rivelato Prati. Ma Marini non era d’accordo con questa versione: “Non è stato un battibecco, ho subito un’aggressione e porto ancora le cicatrici sul braccio, non c’era bisogno di scuse perché ti avevo già perdonata. Dimentichiamo tutto, sei stata molto carina”, ha replicato Valeriona.

Rispetto a questo episodio, The Body ha chiarito la propria posizione a “Belve”: “ Non l’ho mai graffiata, si è graffiata sul bracciale che portavo. Lei è andata all’ospedale ma si è graffiata dal braccialetto, lo ripeto”, ha spiegato specificando che la partecipazione al “Bagaglino” è stata un po’ merito suo, dato che avrebbe dato parere favorevole a una domanda diretta da Pingitore. Tuttavia Valeria Marini ha dato una versione diversa: “Mi ha scelta Ninni con un provino. Pamela era un po’ ossessionata da me, lei era andata via dal programma, io non le ho rubato il posto”.

Lo scandaloso caso di Mark Caltagirone

Pamela Prati, nel 2018, è stata protagonista di uno scandalo mediatico che ha avuto una notevole risonanza. La showgirl ha dichiarato di essere in procinto di sposare un uomo di nome Mark Caltagirone. Tuttavia, nel corso dei mesi, alcune incongruenze hanno fatto insospettire circa la veridicità di questa storia d’amore.

Dopo una serie di ospitate televisive, la falsa identità di questo fidanzato è stata confermata dalla diretta interessata. Con il tempo, Pamela ha dichiarato di essere stata vittima di una truffa romantica e di essere stata plagiata durante un periodo di grande vulnerabilità.

Il ritorno con i reality e “Ne vedremo delle belle”

Pamela Prati ha partecipato a diversi reality show: da “Il ristorante”, condotto da Antonella Clerici, alla sesta edizione de “ L’isola dei famosi ”, firmata da Simona Ventura. Nel 2010 è stata la protagonista del cortometraggio di Alessandro Zizzo “Come se fosse facile”. Questa interpretazione le è valso un riconoscimento al Festival Internazionale Film a Tema Corto “Tulipani di Seta Nera”.

Nel 2011 ha partecipato alla serie televisiva “Non smettere di sognare” ed è tornata alle origini, facendo parte della trasmissione “Kalispéra”, nel ruolo di soubrette, al fianco di Alfonso Signorini. È stata anche fra i concorrenti di “Avanti un altro” durante una puntata di beneficenza. È stata fra i partecipanti del talent show “Si può fare!” e del reality GF Vip 2016. L’anno successivo è riapparsa fra i protagonisti del “Bagaglino”.

Nel 2025 è fra le concorrenti di “Ne vedremo delle belle”. Condotto da Carlo Conti, Pamela Prati si sfida con altre nove colleghe. Si tratta di showgirl che hanno fatto parte del varietà televisivo italiano negli anni Ottanta, Novanta e Duemila.