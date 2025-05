Pochi minuti prima della fumata bianca che avrebbe annunciato l’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV la folla era stata catturata dalle immagini dei due gabbiani, da giorni al centro di meme sui social, in compagnia del loro cucciolo.

Il piccolo infatti è comparso davanti alla telecamera fissa sul comignolo proprio un minuto prima che la fumata bianca iniziasse, scena che tanti hanno colto come un segno.

Il precedente del gabbiano nel 2013

Nel marzo 2013, mentre il mondo attendeva la fumata bianca dalla Cappella Sistina, un gabbiano decise di posarsi proprio sul comignolo da cui sarebbe uscito il fumo. Una scena surreale, diventata virale, che catturò l’attenzione di milioni di spettatori in diretta mondiale.

L’uccello marino, impettito e apparentemente imperturbabile, fu immortalato dalle telecamere internazionali come fosse il guardiano del segreto papale. Così nacque persino un account Twitter dedicato, dove l’uccello divenne protagonista ironico di quel momento solenne.

Da allora, il gabbiano è diventato un simbolo ufficioso dei conclavi moderni, un ospite inatteso che molti tornano a cercare nel cielo di Roma nei giorni decisivi. Ecco che anche nel 2025 il gabbiano è tornato sul comignolo della Sistina, per quello che in molti credenti hanno interpretato come un messaggio.