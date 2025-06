Siamo sempre troppo di corsa, spostiamo le cose da una tasca all’altra, da una borsa a un’altra, col risultato che quando ci serve qualcosa di davvero importante, non lo abbiamo con noi: come la patente, quella bella tessera rosa che abita nei nostri portafogli e che puntualmente in caso di controllo della polizia abbiamo scordato. Ebbene dal 4 dicembre 2024, questa scena può diventare solo un lontano ricordo. Ora, infatti, è possibile avere la propria patente di guida in formato digitale, direttamente sullo smartphone, grazie all’IT Wallet integrato nell’app IO. Una vera e propria rivoluzione nella gestione dei documenti personali, che promette di semplificare la vita di milioni di italiani.

Patente digitale, tutto quello che c’è da sapere

Dal 4 dicembre 2024, tutti gli automobilisti italiani possono finalmente mostrare la patente dal cellulare, senza più l’obbligo di portare con sé il tesserino plastificato. Il documento digitale, infatti, ha valore legale a tutti gli effetti e può essere utilizzato in caso di controlli stradali. Basta scaricare l’app IO, accedere alla sezione “Portafoglio” e lì si troveranno, oltre alla patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità , se già aggiunte.

In caso di controllo da parte della Polizia mostrare la patente digitale è semplicissimo: si apre l’app IO, si seleziona il documento e lo si mostra all’agente. A quel punto, le forze dell’ordine non hanno bisogno di toccare il telefono né tantomeno di accedervi: è sufficiente che l’agente annoti i dati visibili (nome, cognome, data e luogo di nascita) oppure li inserisca direttamente nel proprio tablet. Da lì, potrà accedere alle banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per verificare in tempo reale la validità della patente, eventuali sospensioni, il saldo punti e la corrispondenza con il veicolo che si sta guidando.

Un dettaglio importante da tenere a mente è che, per il momento, il libretto di circolazione deve ancora essere presentato in formato cartaceo. Inoltre, nel caso in cui ci sia bisogno di ritirare la patente per una violazione, viene comunque richiesta quella fisica. Se non la si ha con sé, sarà necessario presentarsi successivamente al comando della Polizia locale più vicina. Nel frattempo, però, sull’app IO comparirà un avviso che segnala il ritiro o la sospensione del documento.

Al momento, la patente di guida digitale è valida solo in Italia. Sarà accettata in tutta Europa solo quando sarà a regime il portafoglio di identità digitale (EUDI), presumibilmente entro il 2026.

IT Wallet, i documenti sono disponibili anche offline

Una delle funzionalità più apprezzate dell’IT Wallet è la possibilità di consultare i propri documenti anche senza connessione Internet. Una salvezza soprattutto in situazioni in cui il segnale è debole o inesistente, come in alta montagna, in metropolitana o semplicemente in zone con scarsa copertura. Per farlo, basta aprire l’app IO e accedere con le proprie credenziali: se il dispositivo è offline, si verrà indirizzati direttamente alla sezione “Portafoglio”, dove sarà possibile visualizzare i documenti salvati in precedenza.

Va detto, però, che la modalità offline ha delle limitazioni. Non è possibile, ad esempio, accedere ad altri servizi dell’app, inviare richieste o ricevere comunicazioni. È una funzionalità pensata esclusivamente per consultare i documenti già caricati, e soprattutto bisogna tenere presente che i dati visualizzati corrispondono all’ultimo accesso effettuato online. In altre parole, se un documento è stato sospeso o revocato dopo l’ultimo aggiornamento, l’informazione potrebbe non essere ancora visibile. Questa modalità è già disponibile per tutti gli utenti dell’app IO, ma se non la si trova attiva, è bene di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile.