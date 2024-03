Pasqua si avvicina e gli scaffali dei supermercati sono pieni di prodotti di tutte le marche e le dimensioni. Nel 2024, grazie a un trend di Tik Tok, è scoppiata la moda di pesare le uova di Pasqua prima di comprarle. Tuttavia, i commercianti non sono d’accordo e in molti hanno deciso di vietare questa nuova pratica, che è comunque legale.

Anche se apparentemente non ci si spiega il motivo per cui sia nata questa moda e ai più pare il risultato di una sfida online, una challenge, senza senso, in realtà dietro c’è una ratio ben precisa e ha a che fare con la sorpresa all’interno. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Perché pesare le uova di Pasqua alla scoperta delle sorprese

La tecnica di pesare le uova di Pasqua prima di comprarle non è una mera perdita di tempo e se i gestori di molti supermercati l’hanno vietata un motivo c’è. Prima di tutto va detto che serve a trovare la sorpresa migliore. In base ai grammi dati dalla bilancia dell’ortofrutta e dopo un’attenta comparazione è infatti possibile intuire, anche se non sempre con precisione, quale sia l’articolo più desiderato.

Come scegliere l’uovo di Pasqua? Non sono più solo la marca e il tipo di cioccolato ad attirare i consumatori, ma anche il valore del contenuto che c’è all’interno. In base al peso della sorpresa ci si aspetta un gioco preciso, per la gioia dei più piccoli che ottengono il protagonista del proprio cartone animato preferito e dei più grandi che collezionano statuine.

Anche su Tik Tok si è aperto un dibattito sulla reale utilità di questa nuova pratica, con video che dimostrerebbero o negherebbero il fatto che si tratti di un metodo scientifico.

I commercianti l’hanno vietata perché condiziona il normale flusso economico e chi acquista a scatola chiusa si troverebbe con i giocattoli peggiori. E poi, diciamocelo, si perde anche il senso della tradizione riducendo l’effetto sorpresa e la magia delle feste pasquali.

Come fare a pesarle al supermercato: attenzione ai grammi

Pesare le uova prima di comprarle è un metodo molto diffuso fra i collezionisti che sta dilagando anche sui social e soprattutto grazie a TikTok. L’attenzione è ai grammi e ha delle regole specifiche. Il range di movimento, infatti, è molto ristretto e bisogna essere molto precisi nelle misurazioni.

Come aprire l’uovo di Pasqua senza romperlo non è più l’abilità più ricercata online. La possibilità di scoprire in anticipo quale sia la sorpresa senza bisogno nemmeno di scartare la confezione luccicante e colorata è infatti l’ambizione di tutti.

Al supermercato è sufficiente usare la bilancia del reparto ortofrutta. Calcolando il peso del packaging, che per lo stesso marchio è praticamente sempre lo stesso, poi è tutta una questione di cioccolato e di sorpresa. Anche quanto incide l’involucro goloso è possibile stabilirlo studiando i parametri dell’azienda produttrice, il resto è dato dalla consistenza della sorpresa.

Facendo una ricerca online si trovano anche i pesi delle singole sorprese e, quindi, capire quale sia il regalo nascosto da uno strato più o meno spesso di cioccolato è una mera questione di calcolo, di sottrazione rispetto al peso totale che dà la bilancia.

Insomma, pare che si tratti di un metodo molto più scientifico di quanto possano pensare gli scettici ed è per questo che infastidisce a tal punto i commercianti da averlo vietato.