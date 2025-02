Vietato rallentare sulle strisce pedonali per legge: è polemica

Negli ultimi giorni, per il web si è diffusa una notizia piuttosto bizzarra: la Cina starebbe valutando una legge che vieta agli automobilisti di rallentare in prossimità delle strisce pedonali. Sì, hai capito bene! Secondo quanto riportato da alcuni blog e testate, i conducenti potrebbero dunque continuare a sfrecciare senza badare ai poveri pedoni in attesa di attraversare. Una rivelazione decisamente allarmante e che fa notizia.

La proposta di legge sulle strisce pedonali in Cina

Peccato, però, che questa storia della proposta di legge si sia rivelata una gigantesca esagerazione. Dopo aver scavato un po’ più a fondo nelle fonti, si scopre infatti che non ci sono prove concrete a supporto di questa affermazione. Anzi, le leggi cinesi attualmente in vigore dicono esattamente il contrario: i conducenti di automezzi sono obbligati a rallentare e a dare la precedenza ai pedoni. Senza eccezioni. Dunque, nessun pedone investito a causa di una folle legge.

Da dove arriva questa storia?

Tutto è iniziato con alcuni articoli che hanno riportato la notizia di una presunta proposta di legge in Cina, secondo cui rallentare in prossimità delle strisce sarebbe diventato improvvisamente e inspiegabilmente vietato. Il risultato? Un’ondata di discussioni sulla sicurezza stradale e sulle assurde scelte delle politiche del traffico cinesi che metterebbero a repentaglio la vita dei pedoni.

Ma la realtà è ben diversa. L’Articolo 47 della Legge sulla Sicurezza del Traffico Stradale della Repubblica Popolare Cinese stabilisce chiaramente che i veicoli devono rallentare quando si avvicinano a un attraversamento pedonale e fermarsi se un pedone sta attraversando. E non solo: in molte città cinesi sono stati rafforzati i controlli e inasprite le multe per i conducenti che non rispettano queste regole. Insomma, altro che via libera ai piloti di Formula 1 in città!

Ma allora perché tutti ne parlano?

Come spesso accade, una notizia riportata in modo impreciso ha iniziato a fare il giro del web, alimentata dal classico passaparola digitale. Alcuni blog e testate hanno probabilmente frainteso discussioni in corso sul ben noto traffico nelle metropoli cinesi, e hanno trasformato la cosa in una legge assurda.

E il bello è che nessuna fonte ufficiale o media autorevole in Cina ha mai confermato questa storia. Anzi, le notizie internazionali dipingono un quadro completamente diverso: invece di rendere la vita più facile agli automobilisti spericolati, la Cina sta cercando di aumentare la sicurezza sulle strade. Secondo il South China Morning Post, ad esempio, le autorità stanno intensificando i controlli e punendo chi non rispetta le regole sugli attraversamenti pedonali.

Conclusione? Auto cinesi senza freni… Solo nella fantasia!

Questa vicenda ci ricorda ancora una volta quanto sia facile che una notizia, riportata male, diventi virale e venga presa per vera senza troppi dubbi. Fortunatamente, in Cina i pedoni possono ancora attraversare la strada senza il timore di essere investiti da automobilisti “obbligati” a non rallentare. Quindi, se qualcuno dovesse raccontarti che nel paese del Dragone le strisce pedonali sono diventate una corsia preferenziale per i bolidi, puoi rispondere con sicurezza: “Frena! Non è proprio così!”.