Un possibile problema al sistema di sterzo ha fatto scattare un maxi richiamo che interessa circa 2,86 milioni di veicoli Volkswagen e Audi nel mondo. Al centro della campagna c’è una vite utilizzata per il fissaggio dello sterzo che, in determinate condizioni, potrebbe corrodersi fino a rompersi. Un guasto che, nello scenario più grave, potrebbe compromettere il funzionamento dello sterzo e aumentare il rischio di incidente.

La campagna riguarda 2.159.054 Volkswagen a livello globale, comprese 895.832 vetture in Germania. I modelli interessati sono Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy, prodotti tra il 24 settembre 2013 e il primo luglio 2024. Per Audi sono invece coinvolte 696.547 vetture, di cui 58.555 in Germania: in questo caso il modello interessato è Q3, prodotto dal 31 ottobre 2017 al 23 maggio 2024.

Il possibile difetto è stato segnalato dall’autorità federale tedesca dei trasporti, la Kba. Al momento non risultano danni materiali o persone ferite collegabili al problema. Per le vetture interessate è previsto un passaggio in officina durante il quale il fissaggio viene controllato e, se necessario, la vite viene sostituita con una versione più resistente alla corrosione. L’intervento non è a carico del proprietario.

Dove scoprire se la tua auto è nella lista dei richiami ufficiali dei costruttori

Per sapere se la propria auto è coinvolta in una campagna non è indispensabile attendere una comunicazione a casa. I proprietari vengono normalmente contattati dal costruttore, ma una lettera può non arrivare, per esempio dopo un cambio di indirizzo o quando i dati del proprietario non sono aggiornati.

Esiste quindi anche un canale pubblico attraverso cui fare una verifica. L’elenco dei richiami automobilistici può essere consultato online sul portale di Unrae Servizi, dove sono disponibili le informazioni relative alle campagne ufficiali dei costruttori: richiami.unraeservizi.com.

Un ulteriore controllo può avvenire direttamente durante la manutenzioneordinaria dell’auto. Quando una vettura entra in officina per un tagliando o per una riparazione, infatti, può essere verificata la presenza di campagne di richiamo ancora aperte. Se viene individuato un intervento da effettuare, il cliente viene informato. È un controllo che può quindi emergere anche rivolgendosi a un’officina indipendente, senza dover aspettare necessariamente una comunicazione del marchio.

Cosa c’entra l’assicurazione con i richiami ufficiali dei costruttori

C’è poi un aspetto che riguarda il rapporto con la compagnia assicurativa e che rende ancora meno conveniente lasciare un richiamo nel cassetto. Se un automobilista è stato informato della presenza di un difetto potenzialmente rilevante e decide di non sottoporre la vettura all’intervento previsto, la situazione potrebbe avere conseguenze anche dopo un eventuale incidente.

In particolare, se il sinistro fosse riconducibile proprio al problema tecnico segnalato dal costruttore e non risolto, la compagnia potrebbe valutare una rivalsa nei confronti del proprietario. Non si tratta però di una conseguenza automatica per chiunque abbia un’auto sottoposta a richiamo: devono essere considerate le circostanze dell’incidente e le condizioni della specifica polizza.

Il richiamo, quindi, va visto soprattutto come una procedura preventiva messa in campo dal costruttore per correggere un’anomalia individuata su determinati veicoli. Per il proprietario significa verificare la propria posizione, seguire le indicazioni ricevute e, quando previsto, portare l’auto in assistenza per completare l’intervento.