I mesi più freddi dell’anno, le basse temperature e il meteo gelido possono depositare ghiaccio sulla nostra auto. E quando questo capita, sapere come sbrinare il parabrezza in sicurezza è importante, in modo da garantire la giusta visibilità ma senza fare danni.

Già, spesso si pensa di agire nel modo corretto, ma in caso di parabrezza ghiacciato è necessario non commettere errori. Il rischio è infatti di causare alterazioni irreversibili ai vetri o alla carrozzeria, con la conseguenza di aggravare un problema di semplice risoluzione.

Ci sono infatti vari metodi per ripulire il parabrezza da ghiaccio, brina e neve, ma alcuni sono giusti e altri sbagliati. In questo la rete spesso ci manda fuori strada, con suggerimenti che solo in apparenza sembrano risolutivi, ma che in realtà spesso si rivelano deleteri.

E quindi, ci sono trucchi e modi sicuri per sbrinare il vetro frontale della macchina, in modo semplice e veloce? Al contrario, quali modalità andrebbero evitate perché inutili o, addirittura, dannose per il parabrezza della nostra vettura?

Come sbrinare il parabrezza: metodi in & out

C’è un metodo che tutti, almeno una volta, abbiamo tentato per sbrinare in fretta il parabrezza congelato: il riscaldamento interno. Ma questa funzione, che è super efficace per eliminare appannamenti e condense, può essere lenta o inefficiente contro il ghiaccio.

Allo stesso modo, no a versare acqua calda sul vetro, in quanto lo shock termico potrebbe crepare il parabrezza. In altri casi, se le temperature sono di parecchio sotto lo zero, l’acqua si può addirittura ricongelare, aggiungendo un secondo strato da eliminare.

La modalità davvero sicura per fare sparire i depositi ghiacciati è adoperare un raschietto apposito o uno spray decongelante per auto. Ma se abbiamo bisogno di un rimedio veloce, lo possiamo sostituire con una miscela fai da te a base di acqua e alcol, in proporzione 1:2.

Il liquido possiamo versarlo in una bottiglietta con tappo a spray, da mescolare prima di vaporizzare sul vetro. L’alcol etilico o quello isopropilico tendono a rompere la struttura cristallina del ghiaccio, favorendo lo scongelamento del parabrezza.

Dopo possiamo eliminare i residui di liquido a mano o azionando il tergicristalli. Ma occhio, perché questa soluzione alcolica è ottima una tantum, non per serie ripetute. Il rischio è infatti che alla lunga si possano rovinare le guarnizioni in gomma.

I consigli per sbrinare il parabrezza dal ghiaccio

L’unico modo per mantenere in salute ogni componente dell’autovettura resta il deghiacciante commerciale. Ha infatti una composizione specifica per eliminare le tracce di ghiaccio in pochi minuti, senza risultare aggressiva sulle altre parti della macchina.

Se però non lo abbiamo sottomano e c’è invece urgenza di sbrinare il parabrezza, il mix di acqua e alcol può funzionare. Se adoperato ogni tanto non crea danni, ma va evitato come unico rimedio nel lungo periodo, visto che può alterare la componentistica in gomma.

Lo stesso discorso vale per l’aceto, che può non solo rovinare le guarnizioni, ma anche le spazzole tergicristalli e in alcuni casi anche opacizzare la carrozzeria.