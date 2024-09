L’abbraccio tra Sinner e Seal emoziona tutti: chi è il famoso cantante

Durante la finale degli US Open 2024 uno dei momenti più emozionanti è stato l‘abbraccio tra Jannik Sinner e il cantante britannico Seal. Dopo aver vinto il suo secondo Slam, Sinner è corso a festeggiare con le persone a lui più vicine, tra cui Seal, presente nel suo box accanto alla fidanzata Anna Kalinskaya, agli allenatori e alla famiglia. Ma chi è Seal, e come è nata questa connessione speciale?

Chi è Seal e perché ha cicatrici sul volto

Seal, nato Henry Olusegun Adeola Samuel a Londra nel 1963, è un cantante e compositore di fama mondiale. Ha venduto oltre 20 milioni di dischi e vinto quattro Grammy Awards, diventando celebre per la sua voce unica e le sue canzoni, ma anche per le cicatrici sul suo volto, risultato di una malattia chiamata lupus eritematoso discoide. Seal ha contratto questa malattia a 21 anni a causa di alcune lesioni cutanee. Anche se inizialmente è stata un’esperienza traumatica, il cantante ha imparato a considerare le cicatrici come una parte distintiva della sua identità. Oltre a questa malattia Seal ha parlato apertamente delle sue lotte con ansia e attacchi di panico, dimostrando grande sensibilità verso chi affronta problemi di salute mentale.

Le canzoni più famose di Seal

Seal ha scritto e interpretato alcune delle canzoni più famose degli ultimi decenni. “Kiss from a Rose”, resa famosa dalla colonna sonora del film Batman Forever, è probabilmente il suo brano più celebre, vincendo due Grammy Awards nel 1996. “Crazy” e “Killer”, entrambi successi degli anni ’90, hanno consolidato la sua reputazione come uno degli artisti più talentuosi del panorama musicale internazionale. Altri brani noti includono “Prayer for the Dying” e la cover di “Fly Like an Eagle” per la colonna sonora del film “Space Jam”.

Chi è la fidanzata e i rapporti con Heidi Klum

Attualmente Seal è fidanzato con Laura Strayer, che in passato è stata sua assistente personale. La loro relazione è iniziata dopo la fine del matrimonio del cantante con Heidi Klum, con cui è stato sposato dal 2005 al 2012. Durante il matrimonio la coppia ha avuto tre figli e Seal ha adottato la figlia che Klum aveva avuto da una precedente relazione. Nonostante il divorzio i due mantengono buoni rapporti, come dimostrato dalla recente partecipazione congiunta al diploma del loro figlio Henry, seppur accompagnati dai rispettivi nuovi partner.

L’amore per il tennis e l’amicizia con Jannik Sinner

Seal è un grande appassionato di tennis e negli ultimi tempi è diventato un sostenitore accanito di Jannik Sinner. La loro amicizia si è sviluppata grazie alla comune passione per questo sport e si è rafforzata al punto che Seal è spesso ospite nel box di Sinner durante i tornei più importanti, dove spuntano molto spesso i carota boys. Il cantante ha espresso ammirazione per l’equilibrio e la filosofia di vita del tennista italiano, definendolo un esempio da seguire sia dentro che fuori dal campo.

L’abbraccio tra Seal e Sinner agli US Open rappresenta più di un semplice gesto di affetto: è il simbolo di un legame profondo, che dimostra come lo sport possa unire persone provenienti da mondi diversi, creando amicizie inaspettate e durature.