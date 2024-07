Loredana Bertè, una delle voci più famose della musica italiana, ha lanciato un appello a Taylor Swift. L’occasione è stata la straordinaria risposta del pubblico italiano durante il concerto della popstar americana a San Siro, dove i fan hanno intonato la celebre canzone “Sei Bellissima” di Bertè.

L’appello di Loredana Bertè per la sua canzone “Sei Bellissima”

In un video trasmesso dal TG1, Loredana Bertè ha espresso il suo orgoglio e la sua gioia nel vedere “Sei Bellissima” ancora così amata e cantata dopo tanti anni. La canzone, pubblicata nel 1975, continua a essere un pilastro della musica italiana, capace di emozionare diverse generazioni. Bertè ha approfittato della viralità dei video che mostrano il pubblico di Taylor Swift cantare la sua canzone per fare un appello diretto ai fan italiani della popstar americana: “Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei Bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che Sei Bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift”.

Da Taylor Swift a Harry Styles: le serenate ai vip dei fan italiani

Il fenomeno delle serenate durante i concerti dei grandi artisti internazionali non è una novità in Italia. Negli ultimi anni è diventato sempre più comune per il pubblico italiano dedicare canzoni ai loro beniamini durante i concerti. Questo tipo di interazione dimostra l’affetto dei fan e crea anche momenti unici che spesso diventano virali sui social media.

Il concerto di Taylor Swift a San Siro ne è un esempio perfetto. La popstar americana, tornata in Italia dopo 13 anni, ha vissuto un momento speciale con il suo pubblico italiano, che ha cantato a squarciagola “Sei Bellissima” di Loredana Bertè. Non è solo Taylor Swift a essere stata oggetto di queste dediche. Anche altri artisti internazionali come Harry Styles, Chris Martin dei Coldplay, Lana Del Rey, Nicki Minaj e Rosalia hanno ricevuto lo stesso tributo.

La storia di “Sei Bellissima”, la più grande hit della mitica Lory

“Sei Bellissima” è una delle canzoni più rappresentative della carriera di Loredana Bertè. Pubblicata nel 1975 la canzone è diventata immediatamente un successo e ha consolidato la reputazione di Bertè come una delle voci più belle e riconoscibili della musica italiana. Il brano è stato scritto da Claudio Daiano con musiche di Gian Pietro Felisatti e fa parte del secondo 45 giri della cantante, che include anche “Spiagge di notte”.

La canzone ha resistito alla prova del tempo, continuando a essere cantata e apprezzata da diverse generazioni. La sua presenza nella colonna sonora del film “La Messa è finita” di Nanni Moretti nel 1985 ha ulteriormente cementato il suo status di classico della musica italiana. Negli anni la canzone è stata dedicata a vari artisti durante i concerti.

Recentemente, Loredana Bertè ha rivelato di essere stata co-autrice del brano, anche se il suo nome non compare nei crediti originali a causa della sua mancata iscrizione alla SIAE all’epoca della pubblicazione. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di profondità alla storia della canzone, mostrando il contributo creativo di Bertè fin dall’inizio della sua carriera.